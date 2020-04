Ny forskning: Virusspredning skyldes menneskelig aktivitet

Sykdommer som covid-19 kan bli vanligere etter hvert som mennesker ødelegger ville dyrs levesteder og tvinger smittespredende dyr til å bo tettere på oss.

Det viser forskning fra en gruppe amerikanske forskere publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Forskerne har undersøkt mer enn 140 virus som har smittet fra dyr til mennesker og kryss-sjekket det med en oversikt over truede dyrearter.

Rundt 70 prosent av sykdomsfremkallende organismer i mennesket kommer fra andre dyr til mennesker, såkalte zoonotiske sykdommer.

Mister levesteder

Risikoen for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine.

– Våre data viser hvordan utnyttelsen av dyreliv, og ødeleggelsen av naturlige habitater spesielt, er en underliggende årsak til smitteoverføring, som utsetter oss for risiko for fremvoksende infeksjonssykdommer, sier Christine Johnson, hovedforfatter bak studien og forsker ved fakultetet for veterinærmedisin ved University of California.

I fjor advarte FNs naturpanel om at opp mot 1 million arter risikerer å bli utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Rapporten viste også at 75 prosent av landområder og 40 prosent av havområder er blitt alvorlig svekket av menneskeheten.

Avskoging er et spesielt stort problem. Ville pattedyr sliter med å tilpasse seg når de mister levestedet sitt. Dermed tvinges de til å leve tettere på mennesker som skaper «perfekte forhold» for smittespredning fra dyr til mennesker, ifølge Johnson.

Koronavirus

Rundt 75 prosent av zoonotiske sykdommer stammer fra husdyr, primater, flaggermus og rotter, ifølge studien.

Covid-19 er blant sykdommene som har kommet som følge av at et virus er blitt overført fra et dyr til menneske. Det mistenkes at koronaviruset stammer fra flaggermus eller pangolin. Begge er regnet som delikatesser i Kina, der pandemien startet.

Kina har sagt at de nå vil forby handel og konsumering av ville dyr.

Forbud

Greenpeace er blant organisasjonene som har tatt til orde for et verdensomspennende forbud mot salg av ville dyr. Onsdag ba de EU om å jobbe fram et forbud for å beskytte folkehelsen og biomangfoldet i verden.

Forskerne bak studien ber også politiske ledere om å ta ansvar.

– Så fort denne folkehelsekrisen er over, håper vi at beslutningstakere kan fokusere på pandemiberedskap og risikoforebyggelse av zoonotiske sykdommer, spesielt når det utvikles regler for miljø, befatning av landområder og dyreressurser, sier Johnson.

