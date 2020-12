Ny hurtigtest for korona kan gi tusenvis av falske svar

Helsedirektoratet advarer mot å stole for mye på den nye testen.

Helsedirektoratet skal sende ut over én million hurtigtester til norske kommuner.

Testene vil i stor grad brukes for raskere smittesporing.

Ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t).

Ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer, avklare omfang og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

I områder med mye smitte – etter kommunelegens vurdering: regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, ev. også besøkende.

Forventer mange falske svar

I et brev som er sendt til kommunene går det frem at de nye hurtigtestene er mindre pålitelige enn dagens testregime med laboratorietester.

Ifølge Helsedirektoratet vil 98,3 prosent av de som ikke har viruset få riktig resultatet. Det betyr samtidig at 1,7 prosent som ikke har viruset, likevel vil kunne få en positiv test.

Når det nå skal sendes ut over én million tester, betyr det at opp mot 17.000 personer vil få beskjed om at de har viruset, selv om de ikke har det.

- Antigen hurtigtest har god spesifisitet (sannsynlighet for at en frisk person får riktig svar, altså negativ test), men likevel litt lavere enn for PCR. Forskjellen vil kunne ha praktisk betydning ved testing av personer med svært lav sannsynlighet for smitte. I disse tilfellene anbefales det å verifisere en positivt hurtigtest med PCR-test, skriver Helsedirektoratet i brevet.

De påpeker samtidig at testen fungerer forholdsvis dårlig på pasienter med lite virusmengde i kroppen.

- Antigen hurtigtest har god sensitivitet når det er mye virus i prøven, men er ikke like god som PCR til å påvise lavere virusmengder. Det er mer sannsynlig at en antigen hurtigtest er negativ tidlig i et forløp (før symptomer oppstår) enn en PCR-test.

De påpeker at negativ test i kombinasjon med symptomer skal utløse en ny test senere.

Du skal få svar innen en halvtime

Testen skal gi svar på om du har testet positivt eller ikke i løpet av 15 minutter, mot et døgn på laboratorietesting.

Helsedirektoratet ber kommunene legge opp til at pasientene får raskt svar.

- Rask innmelding sørger for at svarene raskt blir tilgjengelig digitalt for pasienten. Vi oppfordrer derfor til innmelding innen 30 minutter fra prøvetaking selv om det juridiske kravet i MSISforskriften er "samme dag".

Helsedirektoratet skal ha en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie torsdag ettermiddag.

