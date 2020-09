Ny hypotese om korona-mysteriet

For mange eksperter framstår det som et mysterium at det afrikanske kontinentet er relativt lite rammet av koronapandemien.

Det ble varslet en kommende katastrofe på det afrikanske kontinent da koronapandemien børt ut i store deler av verden tidligere i år. Trange kår og tettbefolkede slumområder i afrikanske storbyer var antatt å være ideelle forhold for omfattende smittespredning. Befolkningstetthet, fattigdom, dårlig hygiene og dårlig helsetilbud kunne føre til langt flere virussyke og virusdødsfall i Afrika enn i den vestlige verden.

Smitteverntiltak som sosial distansering var nærmest umulig å praktisere under slike forhold.

Les også: USAs vaksine-sjef om politisk press fra Trump: - Da slutter jeg umiddelbart

På hele kontinentet med 1,2 milliarder mennesker er det bekreftet 31.500 koronarelaterte dødsfall. Det er påvist drøyt 1,3 millioner smittetilfeller, hvorav én million er friskmeldt, ifølge tall fra Det afrikanske senteret for smittevern og smittekontroll (Africa CDC).

Men på tampen av sommeren er faktum at mange afrikanske land har langt lavere koronadødelighet enn mange vestlige land, selv om man tar underrapportering med i beregningen, ifølge BBC. Antall smittede er også relativt lavt.

- De fleste afrikanske land har ikke hatt noen topp. Jeg fatter ikke hvorfor, sier professor og virolog Salim Karim, som er spesialrådgiver for den sørafrikanske regjeringens covid-19-response, til BBC.

Lav gjennomsnittsalder

Eksperter antok at den lave gjennomsnittsalderen på kontinentet var en viktig faktor. Det vil si at det ikke er så mange 80-åringer i Afrika som dør av korona. Det er folk i denne aldersgruppen som er mest utsatt for covid-19, sykdommen som forårsakes av det nye koronaviruset.

Men den lave gjennomsnittsalderen er ikke hele forklaringen, mener eksperter.

Les også: Korona-heksejakt på muslimer er farlig og kan gjøre smittesporing vanskeligere

- En viss grad av kryssimmunitet

Teorier om at et varmere klima ville stagge viruset, er ikke lenger så gjeldende. Viruset har slått hardt ned andre steder som har et varmt klima. En ny hypotese er at mange afrikanere nyter en form for immunitet mot det nye koronaviruset, ettersom de har vært utsatt for andre koronavirus på et tidligere tidspunkt.

- Det er en hypotese. En viss grad av kryssimmunitet grunnet tidligere eksponering kan kanskje forklare hvorfor epidemien ikke utartet seg på samme måte som andre steder i verden, sier professor i virologi ved Universitetet Witwatersrand i Johannesburg, Shabir Madhi, til BBC.

Antagelsen er at fattige og befolkningstette lokalsamfunn i Afrika har tidligere blitt mer utsatt for andre typer koronavirus enn i resten av verden, og har derfor en større grad av immunitet mot det nye koronaviruset og sykdommen covid-19.

- Graden av beskyttelse kan kanskje være mye større i svært befolkningstette områder i afrikanske omgivelser. Det kan kanskje forklare hvorfor flertallet har asymptomatiske og milde infeksjoner, sier han.

- Jeg kan ikke tenke på en annen forklaring til tallet på asymptomatiske folk som vi har sett. Tallet er helt utrolig, sier han.

Kenya Medical Research Institute har gjennomført en studie som langt på vei bekrefter at kenyanere har hatt milde symptomer etter å ha blitt smittet av det nye koronaviruset.

Les også: Derfor dropper Coop såpe når de vasker handlevognene



Mildt sykdomsforløp

Immunolog Sophie Uyoga og hennes kolleger testet 3000 blodgivere. I en såkalt pre-print av studien fra juli måned, som ennå ikke var fagfellevurdert, estimerte de at én av 20 kenyanere i alderen 15 til 64 år (tilsvarer 1,6 millioner kenyanere) hadde antistoffer på koronaviruset. Dette er en indikasjon på at de har hatt viruset.

Dette er tall som kunne sammenlignes med toppen av utbruddet i Spania med 27.000 bekreftede dødsfall. Dødstallet i Kenya lå på om lag 100 da studien ble gjennomført, skriver magasinet Science.

En annen antistofftest fra Malawi bekrefter lignende funn. 500 symptomfrie helsearbeidere i den malawiske byen Blantyre deltok i en undersøkelse som viste at 12,3 prosent av dem var blitt utsatt for koronaviruset. Basert på disse funnene kombinert med dødeligheten for koronaviruset andre steder, estimerte de at det innrapporterte koronadødstallet i Blantyre på daværende tidspunkt (17), var åtte ganger lavere enn ventet, ifølge Science.