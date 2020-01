Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten

Frp går opp 4,4 prosentpoeng på Dagbladets nye partimåling. – Nå skal vi skape begeistring i befolkningen, sier Frp-leder Siv Jensen.

Frp får 15,7 prosents oppslutning på januarmålingen Ipsos har laget for Dagbladet. Det er 4,4 prosentpoeng mer enn på målingen som ble gjennomført i desember.

Målingen er gjennomført mellom 20. og 22 januar. Det var 20. januar at Siv Jensen varslet at hun vil trekke partiet ut av regjering.

– Jeg tror hele partiet er veldig glad for at velgerne så unisont ser at dette er en riktig beslutning. Nå skal vi skape begeistring i befolkningen ved å bidra til vedtak i Stortinget som angår folk i hverdagen, sier Jensen til Dagbladet.

På TV 2s måling som ble publisert onsdag gikk Frp fram med hele 5,9 prosentpoeng.

Frps tidligere regjeringspartner Høyre er en av målingens tapere, og går tilbake 2,4 prosentpoeng til 19,7 prosent.

Øvrige resultater (endring fra målingen i desember i parentes):

Rødt 4,1 (-1,8), SV 5,9 (-2,6), Ap 25,9 (+2,5), Sp 16,4 (+0,6), MDG 3,5 (-1,5), KrF 2,8 (-0,2) Venstre 3,7 (+0,9).

1.000 personer er spurt i målingen, og 752 personer har svart hva de ville stemme på.

(©NTB)