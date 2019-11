Ny kjempemåling for Senterpartiet

Senterpartiet holder seg nær 20-tallet på ny måling. Arbeiderpartiet går tilbake.

På Nettavisens partibarometer i november knuste Senterpartiet forrige rekord da de for første gang så 20-tallet. De får med det et klart flertall sammen med Arbeiderpartiet og SV, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet får nesten flertall alene.

En ny måling Ipsos har gjort for Dagbladet viser stadig høy oppslutning for Senterpartiet. Her får de en oppslutning på 19,2 prosent, og er også her dobbelt så store som Fremskrittspartiet og nær jevnstore med Arbeiderpartiet.

- Det er veldig motiverende. Samtidig kjenner jeg på ansvaret og vet at målinger går opp og ned, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Arbeiderpartiet går tilbake 5,2 prosent siden valget, til 22 prosent, mens SV går frem fra 6,4 til 8,3 prosent.

- Dette er tall som er altfor dårlig. Men det er på det nivået vi har hatt på en del målinger nå. Vi har en veldig stor jobb å gjøre med å bygge opp igjen tilliten hos velgerne som ikke stemte på oss ved dette valget, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til Dagbladet.

Frp går tilbake 0,6 prosentpoeng, til 9,7 og Høyre går tilbake 0,2 prosentpoeng til 20,9. Videre får MDG 5,3 prosent (- 1,7), Rødt 5,0 prosent (-1,1), Krf 3,5 prosent (+0,8)

