Ny korona-studie: Immunitet mot covid-19 kan gå tapt i løpet av måneder

Funnene kan få konsekvenser for effekten av en vaksine, ifølge forsker.

En ny korona-studie fra det anerkjente King's College-universitetet i London er skuffende lesning for dem som håper på flokkimmunitet mot koronaviruset.

Studien, som blant annet er omtalt av The Guardian, viser at mennesker som har kommet seg etter å ha vært smittet med covid-19 kan miste immuniteten allerede etter noen måneder.

Ifølge avisen er dette den første studien av sitt slag, der man har fulgt pasienter og helsepersonell i tre måneder. Forskere analyserte kroppens respons til viruset hos 90 pasienter og helsepersonell ved Guy's and St. Thomas-stiftelsen.

Blodprøver viste at nivået av antistoffer toppet seg etter tre uker, for deretter å avta raskt. 60 prosent av alle menneskene fikk en «potent» antistoffrespons, men bare 17 prosent beholdt den samme styrken tre måneder senere.

Flokkimmunitet

Professor Jonathan Heeney, en virolog ved Cambridge-universitetet, sier til avisen at dette er en viktig studie med tanke på flokkimmunitet:

– Det setter enda en spiker i kisten når det gjelder det farlige konseptet flokkimmunitet, sier han.

– Jeg kan ikke understreke hvor viktig det er at publikum forstår at det ikke er bra å bli smittet av dette viruset. Noen personer, spesielt ungdommer, har blitt noe arrogant når det gjelder det å bli smittet, og tenkt at de vil bidra til flokkimmunitet. Ikke bare vil de da sette seg selv og andre i fare, men ved å bli smittet og miste immunitet, kan de til og med sette seg i større risiko for en mer alvorlig lungesykdom hvis de blir smittet igjen i årene som kommer, utdyper han.

Potensielt dårlig vaksinenytt

Studien kan potensielt få noe å si for en vaksine også. Antistoffer er bare én av flere måter for immunforsvaret å bekjempe viruset på, men hvis antistoffer er det viktigste forsvarsvåpenet vil funnene i studien bety at folk kan bli smittet på nytt i sesongbølger, og at en fremtidig vaksine ikke vil beskytte folk i særlig lang tid.

– En infeksjon pleier å være den beste måten for å fremkalle en antistoffrespons, så hvis infeksjonen gir deg antistoffnivåer som avtar etter to til tre måneder, kan vaksinen potensielt gjøre det samme, sier doktor Katie Doores, studiens hovedforfatter.

– Folk kan trenge «boosting», og én sprøyteinjeksjon er kanskje ikke tilstrekkelig.

Professor Arne Akbar, en immunolog ved University College London, sier til The Guardian at kroppen også kan bekjempe koronaviruset med såkalte T-celler. Dette er celler som produseres for å bekjempe en vanlig forkjølelse. De pasientene som bekjemper viruset med disse cellene trenger ikke nødvendigvis et høyt nivå av antistoffer, forklarer han.

Nettavisen har tidligere skrevet om forskning som viser at koronaviruset kan ødelegge kroppens T-celler.