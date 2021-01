Ny koronavaksine fra Novavax skal være 89 prosent effektiv

Lovende resultater etter utprøving.

En eksperimentell covid-19-vaksine fra selskapet Novavax viser lovende resultater etter utprøving i Storbritannia og Sør-Afrika, men vaksinen ser imidlertid ut til å være mindre effektiv mot virusvarianten som sprer seg i Sør-Afrika, enn den som dominerer i Storbritannia.

Selskapet er blant dem som har fått støtte av amerikanske myndigheter gjennom den såkalte Operation Warp Speed, melder New York Times. Mens Pfizer/Biontech og Modernas vaksiner baserer seg på nyere mRNA-teknologi, bruker Novavax en eldre metode der proteiner fra koronaviruset brukes til å vekke en respons fra immunforsvaret i kroppen.

Novavax begynte i januar arbeidet med å tilpasse vaksinen til flere av virusvariantene, ifølge avisen.

Drøye 1,3 milliarder doser

Novavax' vaksine er i fase tre av de kliniske testene og ennå ikke godkjent. Det ligger likevel ordre inne på nesten 1,3 milliarder doser av denne vaksinen, ifølge en fersk analyse fra finans-nettstedet Finaria. New York Times skriver at vaksinen har blitt testet ut i Storbritannia, Sør-Afrika, USA og Mexico, og at den viste en beskyttelseseffekt på nesten 90 prosent etter to doser, men ikke i Sør-Afrika. Der raste beskyttelseseffekten til rett under 50 prosent.

Selskapet presiserer at «bare» 4.400 personer fikk vaksinen i Sør-Afrika, og at man dermed ikke kan gi et nøyaktig estimat over hvor mye beskyttelse vaksinen gir mot den sør-afrikanske varianten. Novavax er likevel det første selskapet som har testet, hvor godt vaksinen fungerer på de som har vært smittet med den sør-afrikanske virusvarianten, hevder de.

- NVX-CoV2373 (Novavax red. anm.) har potensial til å spille en viktig rolle i å løse denne globale helsekrisen, sier selskapets president og direktør Stanley Erck.

Kan være godt nytt for Norge

Dette kan være godt nytt for Norge som får koronavaksiner gjennom EU. EU-kommisjonen skrev like før jul at de har sikret seg muligheten til å kjøpe 100 millioner doser fra selskapet, med en opsjon på 100 millioner doser til etter det.

- Jeg er glad for at vi har kommet til enighet med Novavax. Dette viser EU-kommisjonens dedikasjon over å utforske alle muligheter for å skaffe vaksiner mot covid-19. Tilgang til flere vaksiner vil gi oss nok dekning til å overvinne pandemien, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Etter at det ble kjent at Norge får rundt 1 million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet, var det et slag under beltestedet for den norske regjeringen.

- Det gjør at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig mer usikkert. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sa helseminister Bent Høie (H).

Helsedirektør Bjørn Guldvog er også kritisk til AstraZeneca:



Han var likevel noe optimistisk, og sa også at det kunne komme gode nyheter fra andre, selv om det er stor usikkerhet.

- Vi jobber sammen med resten av EU for å få nye vurderinger og oversikt over dette, fortalte helseministeren.

