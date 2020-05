Ny krangel om innvandring: Nå truer Siv Jensen regjeringen

Striden mellom Frp og regjeringen når nye høyder.

Tirsdag nådde debatten mellom Fremskrittspartiet og tidligere regjeringspartner Høyre kokepunktet, da stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) gikk i protest fra stortingssalen midt under utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svar om kvoteflyktninger.

Overfor Nettavisen etterpå sa Tybring-Gjedde at han syntes uttalelsene til Søreide var både sårende, stigmatiserende og belastende personlige beskyldninger. Mens Søreide mente hun var saklig og at han må tåle å bli motsagt.

Jensen: - Undertoner av rasisme

Dagen derpå sier Frp-leder Siv Jensen at hun forstår Tybring-Gjeddes reaksjon, selv om hun mener han ikke burde gått fra talerstolen.

- Vi politikere står ofte i tøffe ordvekslinger, og må tørre å bli motsagt, sier Jensen til Nettavisen, før hun samtidig understreker:

- Mitt hovedpoeng er at hans utfordring til utenriksministeren var systemkritikk, og jeg opplever at det lå undertoner der om beskyldninger om rasisme - og det synes jeg ikke noe om. Jeg skjønner at han reagerer på det, sier Jensen.

GIKK: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) gikk tirsdag fra Stortingets talerstol etter det han mener var stigmatiserende påstander fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: (NTB scanpix)

Rett før det toppet seg mellom Tybring-Gjedde og Søreide, spurte Frp-politikeren om utenriksministeren er stolt av at Norge tar imot 3000 kvoteflyktninger i året og om hun selv omgås flyktninger og opplever utfordringene i sitt nabolag.

Søreide fortalte at hun har bodd i bydelen Gamle Oslo i 20 år, og trivdes med det.

- Det kan være, fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted, enn det representanten Tybring-Gjedde legger for dagen, sa hun.

Advarer: - Vil ha færrest mulig

Nå lover Jensen enda mer bråk om nettopp kvoteflyktninger framover, og kommer med en klar advarsel til statsminister Erna Solberg (H).

For dersom regjeringen ikke tar imot færre kvoteflyktninger i 2021, mister den Frps støtte til neste års statsbudsjett.

- Det som er viktig er at vi ikke får en oppmykning på dette politikkområdet. Regjeringens ønsker om å ta imot 3000 kvoteflyktninger også i 2021, det kommer vi til å bidra til at ikke blir tilfelle hvis man skal gjøre opp budsjett med Fremskrittspartiet. Vi vil ha færrest mulig, slår Jensen fast.

- Hvor mange kvoteflyktninger vil dere ta imot?

- Vi vil ha færrest mulig, og så kommer vi til å ha mange ønsker om endringer i statsbudsjettet. Kanskje er denne advarselen fra meg med på å gjøre at regjeringen besinner seg på nettopp dette området, sier hun.

Heggelund: - Vi må kutte

Men Jensen får nå støtte fra uventet hold. Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund vil nemlig også at regjeringen skal kutte i antall kvoteflyktninger.

- Vi har lenge visst, også lenge før korona, at vi er nødt til å gjøre endringer i måten vi driver staten vår på. Så har koronaen vist nødvendigheten av det i endte potens fordi vi har så store kostnader knyttet til dette. Det betyr at dersom vi ønsker å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner, så må vi ha en kritisk gjennomgang av utgiftssiden, begrunnet Heggelund sitt ønske på Politisk kvarter på NRK onsdag.

FÆRRE: Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund mener regjeringen, som Siv Jensen, må ta imot færre kvoteflyktninger. Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre

Heggelund mener det nødvendig med en effektivisering av offentlig sektor og kutt i innvandringskostnadene framover - og påpeker at vi ikke trenger å ligge på toppen i Europa med å ta imot flyktninger.

- Det er fordi vi har utfordringer med integreringen. Nå har vi i lang tid vært blant de landene som tar imot flest per innbygger i Europa, understreket han.

Høyre-politikeren vil at partiet hans skal tilbake til 2013-nivå, da regjeringen tok imot 1000 kvoteflyktninger årlig. I tillegg til at Norge skal hjelpe FN til å få kvoteflyktningsystemet til å fungere bedre, slik at flyktningene spres til flere land.

Hegglund mener forslaget bør inn i Høyre partiprogram for neste periode.

- Redd Høyre blir påvirket

Jensen er imidlertid sterkt i tvil om at Høyre vil endre seg etter Heggelunds ønsker. Hun frykter snarere en liberalisering på området.

- Først og fremst så reagerer jeg på utenriksministerens formuleringer i Stortinget, hvor jeg opplever at hun gikk langt i å si at de har en mer liberal holdning enn det justisminister Monica Mæland har sagt tidligere, sier hun, og påpeker:

- Derfor hadde jeg behov for å ta en politisk utfordring til regjeringen og Høyre i kjølevannet av dette. Klart når de sitter i en mindretallsregjering med KrF og Venstre, som åpenbart har et veldig liberalt forhold til dette og har ingen begrensninger i å ta imot kvoteflyktninger, er vi redd det vil påvirke Høyre og at politikken bli myket opp.