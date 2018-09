Ny krisemåling for KrF før veivalget

KrF stuper på målingene før landsstyremøtet.

På en ny måling utført av Ipsos for Dagbladet mellom 24. og 26. september får KrF en oppslutning på 3 prosent, skriver Dagbladet. Regjeringspartiet Venstre får en oppslutning på 2,3 prosent.

KrFs resultater er den dårligste oppslutningen partiet har fått på Ipsos målinger noen sinne. Resultatet betyr at KrF kun ville fått en representant på Stortinget, og det ville vært rødgrønt flertall om dette var et valgresultat.

Det er ventet at partileder Knut Arild Hareide vil fortelle om hvilke hvilken politisk kurs han mener partiet bør ta fremover under landsstyremøtet fredag. I en måling VG har gjort kommer det frem at 144 av 259 spurte folkevalgte i KrF mener partiet bør samarbeide med høyresiden.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, påpeker overfor Dagbladet at partiet er inne i en krevende tid, og mener det gjenspeiles i det dårlige resultatet.

- Mange av våre velgere har satt seg på gjerdet og avventer. Folk er usikre. Det skjønner jeg. Men jeg tror vi har et stort potensial. Uansett hvilket veivalg KrF tar, så håper jeg folk blir med oss videre, fordi det er politikken vi har felles, sier hun.

Venstres Sveinung Rotevatn forteller at partiet er langt fra fornøyde med resultatet på 2,3 prosent.

- Vi må brette opp ermene og jobbe knallhardt for at flere ser at Venstre får gjennomslag, sier Rotevatn, som mener partiet har dratt regjeringen mot sentrum og en grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk.

I målingen får de to andre regjeringspartiene, Høyre og Frp henholdsvis 25,7 og 14,9 prosent. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,7 prosent og er med det det største partiet. SV får en oppslutning på 6,1 prosent, Senterpartiet 10,1 prosent og Rødt får 4,6 prosent.

