Ny løsning skal gi råkjørerne en real «trøkk»: - Vil få en tydelig vekker og huske dette til neste gang

Norges første fallem er på plass.

Den automatiske løsningen har blitt testet ut i Sverige i en årrekke, og nå kommer den til Vestlandet og byen mellom de syv fjell, Bergen.

- De har testet dette ut i ti år i Sverige, og det har aldri blitt rapportert inn skade på biler eller sykler, sier kommunikasjonsrådgiver i infrastruktur- og veiavdelingen i Vestland fylkeskommune, Silje Christine Alvsaker, til Nettavisen.

Fallemen, som er en fartsdemper, heter Actibump. Systemet er utviklet og testet i Sverige, og tanken med systemet er at lovlydige sjåfører ikke skal merke noe, mens de som ikke overholder fartsgrensen skal få en så ubehagelig opplevelse at de ikke gjør det neste gang.

- Heldigvis holder de fleste fartsgrensen, men de som kjører for fort, vil få en tydelig vekker og huske dette til neste gang, sier senioringeniør i Vestland fylkeskommune, Trond Hollekim, til Nettavisen.

Nattlandsveien

Det er altså i Bergen landets første fallem kommer, og nærmere bestemt vil den plasseres i Nattlandsveien som har 40-sone. Veien er også en viktig innfartsåre til Bergen sentrum. Ifølge Dinside er veien sterkt trafikkert med 11.200 biler i døgnet.

- Det er et prøveprosjekt som vi vil evaluere det første halvåret av 2021. Grunnen til at vi prøver ut dette i Nattlandsveien, er at det er en veldig sammensatt vei med alle slags trafikanter i form av syklister, fotgjengere, bilister og busser, forteller Hollekim.

- Bussene er heller ikke glad for fartshumper og fartsputer der det er sykkelfelt. Derfor ønsker vi å prøve denne løsningen her, legger han til.

Hollekim håper også at erfaringene fra Bergen blir positive, slik at flere steder vil teste ut denne løsningen i fremtiden. Det nye systemet i Bergen har én estimert pris på rundt en halv million kroner.

Seks centimeter

Den nye installasjonen består av en lem, og dersom du velger å kjøre for fort, vil én luke åpne seg i veien og dekkene dine vil slå mot en stålkant. Fallemen styres av en radar som måler bilens fart.

- Det kjennes som et tydelig dunk. Den signer ned seks centimeter og dekkene møter en avrundet kant. Vi har ikke kunnskap om rapporterte skader, så det er kun en ubehagelig opplevelse for føreren, sier Hollekim.

Dinside skriver at erfaringen fra Sverige viser at råkjøringen gikk betraktelig ned etter at fallemen ble installert diverse steder i landet, og at det skal gå bra for utrykningskjøretøy å kjøre over fallemen. Det samme bekrefter Vestland fylkeskommune.

«Er det en pasient om bord i en ambulanse må sjåføren ta hensyn til det på lik linje om det hadde vært en fartshump. Det finnes en transponderløsning, men så langt er det ingen som har tatt den i bruk i Sverige eller Australia. Til sommeren 2021 skal en app til nødetatene være klar til bruk. I appen kan lemmen deaktiveres», opplyser Vestland fylkeskommune i et skriv som er sendt til Nettavisen.

- Interessert i erfaringene

Statens vegvesen kommer til å følge med på hva som kommer ut av prøveprosjektet.

- Vi kjenner til dette, og vi legger til grunn at Vestland fylke kan gjøre et slikt forsøk på egen vei, siden det er fylkesveg. Vi er imidlertid interessert i erfaringene fra Bergen, sier pressesjeft Kjell Solem til Nettavisen.

Og han fastslår at Vegvesenet kun er «på siden» og ikke en overordnet myndighet.

- Dette er et tiltak som forutsetter at det er gater med lav fart. Derfor er det ikke unaturlig at fylkeskommunene styrer dette selv. Disse veiene har ikke Statens vegvesen. Vi «roter» ikke ved et nasjonalt regelverk her, men vi ser positivt på prosjektet i Bergen, sier Solem.

