Ny måling: Biden oppnår noe Trump aldri har greid

Påtroppende president Joe Biden er allerede mer populær enn Donald Trump noensinne har vært.

NEW YORK (Nettavisen): En ny måling fra CNN viser nå at Joe Biden er godt likt av hele 55 prosent av den amerikanske befolkningen, noe som er opp hele seks prosent fra en tilsvarende måling før valget.

Trump har aldri scoret over 50 prosent

Den samme målingen viser at president Donald Trump nå er godt likt blant 42 prosent av de spurte, en nedgang på tre prosent fra Novembermålingen.

President Donald Trump har aldri scoret over 50 prosent på denne målingene. Det høyeste han har oppnådd, var 50 prosent i en måling for Bloomberg kort tid etter valgseieren i 2016.

- Uhørt i moderne amerikansk politikk

Når det gjelder hvem som misliker Trump, scorer president Trump hele 57 prosent, mot Bidens 41 prosent.

- At Biden er mer populær enn upopulær, er ikke unormal. Det som var unormalt var at Trump ble valgt, til tross for at han var så upopulær. Kanskje enda mer uvanlig er det at han aldri kunne komme seg over 50 prosent under presidentperioden, noe som er uhørt i moderne amerikansk politikk, skriver CNN.

- Skal holde folkemøte når Biden innsettes

President Donald Trump har fortsatt ikke innrømmet valgnederlaget. Flere medier, deriblant Axios og NBC News, melder at Trump nå vurderer å holde et folkemøte i Florida samme dag som Joe Biden innsettes som president 20. januar neste år.

På søndag kom også nyheten om at Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani (76), er smittet med covid-19 og er innlagt på sykehus.

– Rudy Giuliani, uten tvil den beste ordføreren i New York City noensinne og som har arbeidet utrettelig med å avdekke tidenes mest korrupte valg i USA, har testet positivt for kinaviruset. Bli frisk snart Rudy, vi skal fortsette, skrev Trump på Twitter søndag.

