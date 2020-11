Ny måling: Bøhler danker ut flere av Ap-toppene

To Nettavisen-målinger viser at Senterpartiet kan kapre langt flere velgere i Oslo.

Onsdagen begynte med at Senterpartiet gjør et kjempehopp i Oslo etter at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til partiet. Det viser den ferske Oslo-målingen Sentio har utført for Nettavisen og Klassekampen.

Partiet får en oppslutning på rekordhøye 7,5 prosent, som er fram hele 5,4 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017. Det ville også gitt Bøhler stortingsplass for hans nye parti.

Og Bøhler-effekten er det mange som har kastet seg på. Enda en ny undersøkelse Sentio har utført for Nettavisen, litt senere på onsdagen, viser at Bøhler er mer populær enn flere av Ap-profilene på Oslo Arbeiderpartiets stortingsvalgliste for valget neste år.

På spørsmål om hvilken politiker man helst ønsker på Stortinget fra Oslo, når man får velge mellom Bøhler, Ap-leder Jonas Gahr Støre, Aps stortingsrepresentant Espen Barth Eide og Oslo Aps fylkesleder, Frode Jacobsen, svarer 18 prosent at de vil ha Bøhler.

Bøhler blir kun slått av Støre, som er favoritten til 34 prosent av de spurte. Mens tidligere utenriksminister Espen Barth Eide, som nylig ble vraket fra en sikker plass på Oslo Aps valgliste, er det 12 prosent som helst vil ha inn på Stortinget.

Oslos Aps fylkesleder er det kun fire prosent i Oslo som har som sitt førstevalg. Seks prosent svarer at de ikke vil han noen av kandidatene, og 25 prosent svarer «vet ikke».

I målingen er 800 personer over 18 år i Oslo intervjuet. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn og alder. Målingen er tatt opp fra 2-14. november.

Ble kalt sviker

Da sjokknyheten om Bøhlers partibytte kom i begynnelsen av oktober, etter hans fire perioder på Stortinget for Arbeiderpartiet, førte det til et enormt sinne fra flere.

«For en jævla selvopptatt sviker», skrev bystyrepolitiker Andreas Halse (Ap) i Oslo på Twitter. Halse måtte senere gå ut og beklage sitt utbrudd.

Også tidligere samferdselsbyråd i Oslo, Steinar Saghaug (Ap), kalte ham en sviker:

«Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet, skrev han på Facebook.

Men fylkesleder Frode Jacobsen var også «svært skuffet».

- Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl, sa Jacobsen til Nettavisen.

Disse vil ha Bøhler



Nettavisens nye måling viser imidlertid at Bøhler er populær i flere grupper. Ser man på bakgrunnstallene til målingen, så er han mest populær blant menn i Oslo. 22 prosent av mennene vil ha 68-åringen på Stortinget, og 14 prosent av kvinnene.

For Støre og de andre Ap-toppene, er det omtrent jevnt fordelt mellom kvinner og menn.

Bøhler har i tillegg størst støtte blant de mellom 60 og 69 år. 26 prosent av de spurte i den aldersgruppen vil helst ha den tidligere Ap-profilen på Stortinget. Men også blant de som er mellom 50 og 59 år, og de som er eldre enn 70 år, er det 23 prosent som foretrekker Bøhler.

Til sammenligning har Støre mest støtte hos de mellom 30 og 39 år (39 prosent) i Oslo, og de over 70 år (38 prosent), som vil ha ham inn på Stortinget. Mens Jacobsen har mest støtte fra de under 30 år (9 prosent), og Barth Eide mest fra de som er fra 60 til 69 år (17 prosent).

- Lite populær blant Ap-velgere

Ikke overraskende har også Bøhler, som i alle år har jobbet for Groruddalen i Oslo øst, størst støtte i den kanten av byen. 22 prosent av de spurte i Oslo øst foretrekker ham foran de andre Ap-toppene på Stortinget.

Mens Støre har mest støtte i sentrum av Oslo, der 40 prosent setter ham på topp. I Oslo øst er det 31 prosent som helst vil ha Støre på topp, og 10 prosent Barth Eide.

Ser man på partipreferanse, svarer 9 prosent av Arbeiderpartiets velgere at de vil ha Bøhler framfor Støre på Stortinget fra Oslo. Til sammenligning vil seks prosent helst ha Jacobsen, og 12 prosent har Barth Eide som sin favoritt. 65 prosent vil ha Støre.

- Bøhler er lite populær blant Ap-velgerne. Kun 9 prosent av de som sier de skal stemme Ap vil ha Jan Bøhler på Stortinget. Han er naturlig nok langt mer populær blant de som oppgir at de vil stemme Senterpartiet, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Blant Sp-velgerne oppgir 60 prosent at de vil ha Bøhler på Stortinget, mens av Høyres velgere er det like mange som ønsker Bøhler som Støre på Stortinget.

- Ytterligere Sp-vekst

I målingen er folk i Oslo også spurt om hvor sannsynlig det er at de vil stemme på Senterpartiet og Bøhler i stortingsvalget neste år. Til sammen 14 prosent svarer at det er «svært sannsynlig» eller «litt sannsynlig» at de vil stemme på Senterpartiet i Oslo.

- Det er altså potensial for ytterligere vekst for Senterpartiet, konstaterer Stubban.

Han viser til at Senterpartiet også fikk en oppslutning på 9,8 prosent i Bergen, og 10,3 prosent i Trondheim tidligere i høst.

- Tiden hvor man omtalte Senterpartiet som kun for folk i distriktene ser derfor ut til å være over, mener han.

Av de spurte er det flest menn (9 prosent) som svarer at det er svært sannsynlig at de vil stemme på Senterpartiet i Oslo, mens kvinnene kommer like bak (5 prosent). Samtidig er det like mange kvinner som menn som svarer at det er litt sannsynlig.

Ser man på aldersgruppene som er spurt, viser undersøkelsen at det er flest over 70 år som er sikre på at de vil stemme på Senterpartiet (11 prosent). Mens kun tre prosent av de mellom 30 og 39 år svarer det samme.

Yngre vurderer Sp

Det er imidlertid en del yngre som vurderer å stemme Senterpartiet. 11 prosent av de under 30 år svarer at det er litt sannsynlig at de vil gjøre det. Fra den aldersgruppen er det også fem prosent som sier det er svært sannsynlig at stemmen deres går til Bøhler.

Også her gjør Bøhler og Senterpartiet det sterkest på Oslo øst. Totalt 16 prosent fra Bøhlers hjemsted svarer at de enten skal eller vurderer å stemme på partiet. Men Senterpartiet står også sterkt i sentrum av Oslo, der 14 prosent vurderer å stemme på Senterpartiet, mens tallene for Oslo vest er 11 prosent.

Ser man på partitilhørighet, så er det 16 prosent av Aps velgere i Oslo som sier det enten er svært sannsynlig eller litt sannsynlig at de vil stemme på Bøhler nye parti.

Fra Frp, KrF eller Miljøpartiet de Grønnes velgere, er det derimot lite støtte å hente, der ingen sier det er svært sannsynlig at deres stemme går til Senterpartiet. Men to prosent av MDGs velgere sier det er litt sannsynlig at de vil stemme på partiet.

Av Venstres velgere er det 12 prosent som vurderer en stemme til Senterpartiet, mens sju prosent av Høyres velgere vurderer å gjøre det samme.

Her er Nettavisen og Klassekampens Oslo-måling:

Strid om valglista

Oslo Arbeiderpartiet skal avholde sitt nominasjonsmøte 1. desember, og vil legge fram sitt endelige forslag til stortingvalgliste i neste uke.

Etter at det første listeforslaget ble lagt fram, har det vært en strid om hvilke plasser de ulike politikerne skal ha. Stortingsrepresentant Espen Barth Eide reagerte da han ble vraket fra en sikker plass med å bli satt på femteplass på lista. Siden har Oslos fylkesleder, Frode Jacobsen, sagt at han kan bytte sin tredjeplass med Barth Eide.

Annenhver plass på Arbeiderpartiets stortingsvalgliste skal være en kvinne. Som nummer to har nominasjonskomiteen foreslått Zaineb Al-Samarai fra Oslo Aps mektigste lokallag, Oslo Arbeidersamfunn, og på fjerdeplass LO-topp Trine Lise Sundnes. Et mindretall vil ha varaordfører Kamzy Gunaratnam på den plassen.

