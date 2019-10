Ny måling: Frp halvert blant personer med innvandrerbakgrunn

- Det er ingen grunn til at innvandrere ikke skal stemme på oss, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

En fersk meningsmåling utført av Sentio Research, viser at Fremskrittspartiet er mindre populære blant personer med innvandrerbakgrunn.

Seks prosent i denne gruppen svarer at de ville stemt på Frp om det var stortingsvalg i morgen, mens det i resten av befolkningen er 13 prosent som ville gjort det samme.

«Vi ser at det er forskjeller mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Frps oppslutning er bare halvparten av hva den er totalt i befolkningen», skriver Sentio i rapporten de har utarbeidet om målingen.

Se tallene for alle partiene lenger ned.

Totalt 1008 personer har deltatt i undersøkelsen, deriblant 189 personer med innvandrerbakgrunn (personer som er født i Norge, men en/begge foreldre er født i utlandet og personer som er født i utlandet og en/begge foreldrene er født i utlandet).

Målingen er tatt opp i perioden fra 19-25. september.

Listhaug: - Ingen grunn til det



Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener imidlertid at det er ingen grunn til at innvandrere ikke skal stemme på Fremskrittspartiet.

- Jeg tenker at vi har et stort velgerpotensial blant innvandrere. Det er ingen grunn til at innvandrere ikke skal stemme på et parti som vil har bedre veier, mindre bompenger, redusere eiendomsskatten og en innvandringspolitikk som er bærekraftig, sier Listhaug til Nettavisen.

- Tror du Frps innvandringspolitikk skremmer denne velgergruppen bort?

- Det er det ingen grunn til. Frp er opptatt av Norge skal føre en streng innvandringspolitikk der vi i større grad skal hjelpe folk i nærområdene, og at vi skal stille strengere krav til integrering for de som får opphold i Norge. Jeg tror også de med lovlig opphold i Norge er enig med oss i at kriminelle utlendinger ikke har noe i Norge å gjøre, sier hun.

Flere stemmer Høyre

Samtidig viser tallene i målingen at personer med innvandrerbakgrunn i større grad vil stemme Høyre enn ellers i befolkningen. (23 mot 14 prosent).

«Dette kan skyldes at innvandrere med høyreorienterte økonomiske holdninger styrer unna Frp på grunn av partiets restriktive innvandringspolitikk», står det i rapporten.

Senterpartiet står også svakere blant personer med innvandrerbakgrunn. Sju prosent med en slik bakgrunn sier de vil stemme på partiet, mens tallet for personer med norsk bakgrunn er 12 prosent.

«Dette skyldes sannsynligvis at innvandrerandelen er større i byene, hvor Sp står svakere. SV står vesentlig sterkere blant de med innvandrerbakgrunn. Ellers er bildet ganske likt som for resten av befolkningen», skriver Sentio.

Her er resultatet for alle partiene (artikkelen fortsetter under):

Kun én prosent sier de vil stemme KrF, mot tre prosent i befolkningen ellers. MDG får også litt flere stemmer fra de flerkulturelle velgerne (sju mot fem prosent).

Bakgrunnstallene viser i tillegg at andelen usikre velgere er litt mindre i gruppen med innvandrerbakgrunn (13 mot 16 prosent).

SVAKERE: Også Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum gjør det svakere blant personer med innvandrerbakgrunn, ifølge Sentios ferske meningsmåing. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Frp går ellers fram

I målingen, der folk er spurt hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen, går imidlertid Fremskrittspartiet mest fram totalt sett sammenlignet med årets kommunevalg.

Frp får en oppslutning på 12 prosent, som er fram 3,8 prosentpoeng fra kommunevalget.

- Jeg tror folk ser at det er forskjell på en regjering med og uten Frp. Vi vil fortsette kampen for å redusere bompengebelastningen, fjerne eiendomsskatten, en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som setter krav og ikke minst en eldreomsorg med innhold, kvalitet og ikke minst få kjøkkenet tilbake på sykehjem, sier Listhaug om det.

Flere sier også at de vil stemme SV i stortingsvalget enn i kommunevalget (8,9 prosent mot 6,1 prosent). I tillegg går Rødt og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) begge fram 1,2 prosentpoeng, til en oppslutning på henholdsvis 5 og 3,7 prosent.

«Et interessant moment ved dette er at det er fløypartiene som ser ut til å styrke seg, og valget i 2021 kan derfor bli et polariseringsvalg når det gjelder den økonomiske venstre-høyreskalaen», skriver Sentio i sin analyse.

Ap går mest tilbake

Arbeiderpartiet går samtidig mest tilbake, med to prosentpoeng, til en oppslutning på 22,8 prosent i målingen. Partiet hadde en stor lekkasje til de andre partiene på venstresiden ved kommunevalget. Denne velgerlekkasjen ser ut til å fortsette mot Rødt, SV og Sp, men Ap har et positivt bytteforhold med MDG.

Tilbake går også Høyre sammenlignet med kommunevalget, med 1,8 prosentpoeng, til en oppslutning på 18,3 prosent.

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har flest lojale velgere, som sier de skal stemme på partiet igjen (76 prosent). Mens MDG og FNB har minst lojale velgere (55,6 og 63,6 prosent.

Feilmarginen i Sentio-målingen ligger mellom 1,3 til 3 prosent.