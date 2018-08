Ny måling: KrF under sperregrensa - Ap bykser frem

Krf faller fra 4,1 til 3,9 i juni ifølge måling. Hadde det vært valg ville KrFs stortingsgruppe kun hatt tre medlemmer fra partiet.

Ap er det eneste partiet som beveger seg mer enn feilmarginen på en ny VG-måling. KrF faller under sperregrensen og mister vippeposisjonen.

På partibarometeret, som er utført av Respons Analyse for VG , går Arbeiderpartiet fram 3,9 prosentpoeng til 25,9 prosent. Partiet er inntar dermed førsteplassen, marginalt foran Høyre, som går tilbake 0,8 til 25,6. Riktignok er både Høyres fall og avstanden mellom de to partiene godt innenfor feilmarginene på 2–3 prosentpoeng, så det er for tett til å kunne utrope Ap til landets største parti.

«Tallene viser at Høyre ligger omtrent på valgresultatet fra i fjor, og det var et godt valg for Høyre. (..) Det er lenge til neste stortingsvalg. Alle partier vil helt sikkert se mange målinger som går både opp og ned innen den tid. Det er valgdagen som teller», skriver statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i en tekstmelding til VG.

Kan ikke vippe

– All lærdom tilsier at når det handler om politikk, så har Ap et sterkt utgangspunkt. Når det handler om intern strid, så har vi et svakt utgangspunkt. Nå har vi gått fram på alle målinger i august. Det er positivt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om målingen, som viser at mange av partiets tidligere velgere kommer tilbake etter å ha sittet på gjerdet.

KrF faller skarve 0,2 prosentpoeng, men det er nok til å gå fra å ligge over sperregrensen ti lå havne rett under, med en oppslutning på 3,9 prosent. Den lille forskjellen blir stor når mandatene skal beregnes, og KrF ville fått tre plasser på tinget, om denne målingen var valgresultatet.

Den rødgrønne blokken får 85 mandater, mot 81 til de blågrønne. Dermed kan ikke KrF vippe makten fra den ene siden til den andre.

Små endringer

Blant de rødgrønne går SV fram med minimale 0,1 til 7,7 prosent: Senterpartiet faller 0,7 til 10,3 prosent, mens Rødt går ned like mye og ender på 4,1 prosent. Miljøpartiet De Grønne går også ned 0,7 prosentpoeng, til en oppslutning på 2,2.

Frp går ned et halvt prosentpoeng til 14,6 prosent, mens Venstre kan glede seg over en oppgang på halvannen prosent, nok til å plasser partiet over sperregrensen med 5,2 prosents oppslutning.

