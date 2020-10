Ny måling: Nå mister Støre velgere til de fleste partier

Flest velgere tar Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fra Ap-lederen.

Arbeiderpartiet går på en ny smell på Sentios ferske kvartalsmåling for tredje kvartal, utført for Nettavisen og flere andre aviser.

Partiet som kjemper om å overta regjeringsmakten etter stortingsvalget neste år, får en oppslutning på 23,1 prosent. Dette er en tilbakegang på 2,2 prosent fra andre kvartal, og er den største tilbakegangen blant partiene på Stortinget.

- Arbeiderpartiet taper velgere til alle partier, bortsett fra til Frp og Venstre hvor de så vidt er i pluss, med henholdsvis 4800 og 2100 velgere, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

21 prosent av de som stemte på Arbeiderpartiet i stortingsvalget i 2017, har nå satt seg på gjerdet og er usikre på hva de skal stemme. Dette tilsvarer 166.000 velgere.

- Her er det definitivt muligheter til å mobilisere for Arbeiderpartiet, men det blir vanskelig med stadig nye konflikter som dukker opp, sier Stubban.

Fra valgresultatet i stortingsvalget i 2017, går partiet tilbake med 4,3 prosentpoeng, fra et resultat på 27,4 prosent.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

- Stor jobb foran oss

Mandag gikk også Arbeiderpartiet på en skikkelig smell i TV 2s siste meningsmåling, med et rekordlavt resultat på 18,4 prosent. Det samme gjorde partiet i Nettavisens ordinære stortingsmåling for september, der partiet fikk sitt dårligste resultat på Sentios målinger på 17 år.

- Det blir en stor jobb foran oss. Vi skal bruke alle krefter fremover på å sikre trygge jobber i hele landet, redusere forskjeller mellom folk og styrke vår felles velferd, konstaterer Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, overfor Nettavisen.

Stenseng ser likevel et lyspunkt i målingen:

- Det er fortsatt et flertall som ønsker en ny regjering og en ny retning for landet. Skal vi få til regjeringsskifte trengs et sterkt Arbeiderparti, påpeker hun.

STOR JOBB: Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier partiet har en stor jobb foran seg for å sikre en ny regjering etter valget neste år. Foto: (NTB scanpix)

33.000 til Senterpartiet

Klart flest velgere blør Arbeiderpartiet til sin ønskede regjeringspartner Senterpartiet. 33.000 velgere mister de til Trygve Slagsvold Vedums parti.

Senterpartiet er i kvartalsmålingen Norges tredje største parti, med et resultat på 13,9 prosent. Det er tilbake 0,4 prosentpoeng fra andre kvartal.

Men Senterpartiet har også tatt politikere fra Arbeiderpartiet den siste uke. Forrige torsdag ble det kjent at Ap-profilen Jan Bøhler bytter parti til nettopp Senterpartiet - noe som har skapt et voldsomt raseri hos flere Ap-politikere.

STJELER VELGERE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stjeler 33.000 velgere fra Arbeiderpartiet fra andre til tredje kvartal i år. Partiet får et resultat i målingen på 13,9 prosent, som er 3,6 prosentpoeng høyere enn valgresultatet i 2017. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

I målingen er totalt 9000 nordmenn spurt om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen, i perioden fra august til oktober.

Vanligvis intervjues 1000 personer i slike målinger, så feilmarginene er derfor lavere enn vanlig. I målingen er alle Sentios målinger fra flere ulike medier slått sammen.

Feilmarginen ligger mellom 0,4 og 1,1 prosent.

Jensen: - Det er motiverende

Mest fram i tredje kvartal går Fremskrittspartiet, fra 11 prosent i andre kvartal til 12,3 prosent. Det er en framgang på 1,3 prosentpoeng.

- Det er motiverende med nok en måling der Frp gjør det bedre. Det viser at våre velgere setter pris på et tydeligere Frp som nå er klare for tøffe forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Jensen mener det er flere grunner til at de går fram:

- Vi er blant annet svært tydelige på at vi vil redusere skatter og avgifter, for eksempel på varer folk ofte handler i Sverige. Det handler om å beholde arbeidsplasser som er blitt til i Norge som følge av stengte grenser mot vårt naboland. Frp vil også kjempe for å bedre pensjonistenes kår, og er det eneste klare alternativet for en streng og rettferdig innvandringspolitikk, sier hun.

GÅR FRAM: Frp-leder Siv Jensen og Fremskrittspartiet går mest fram på Sentios kvartalsmåling for tredje kvartal i år, men Arbeiderpartiet tar noen flere velgere fra Frp enn motsatt. Foto: (NTB scanpix)

Men også Frp taper en del velgere, særlig til Senterpartiet (- 26.000 velgere), selv om lekkasjen er redusert sammenlignet med andre kvartal (- 35.000 velgere).

Frp lekker også fortsatt velgere til Høyre (-14000), men også her er lekkasjen redusert sammenlignet med andre kvartal (-26000).

Ellers er det mindre endringer for de øvrige partiene i målingen. Rødt klatrer så vidt over sperregrensen med et resultat på 4.05 prosent - fra 3,99 prosent i andre kvartal.

Her er resultatene for alle partiene:

Høyre: - Det er gode nyheter

I kvartalsmålingen er Høyre landets største parti, med et resultat på 26,2 prosent, som er fram 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Mens de andre regjeringspartiene, Venstre og KrF, begge havner under sperregrensen på fire prosent, med resultater på henholdsvis 3,1 og 3,3 prosent.

Det betyr at regjeringen, inkludert Fremskrittspartiet, ville mistet sitt flertall på Stortinget - og vi ville trolig fått et regjeringsskifte om resultatene var valgresultatet. Totalt får de borgerlige partiene 73 stortingsrepresentanter i målingen.

MISTER FLERTALLET: Statsminister Erna Solberg (H) mister flertallet på borgerlig side i den siste kvartalsmålingen fra Sentio. Her er hun under trontaledebatten i Stortinget denne uken. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Høyre er likevel godt fornøyd med resultatet for eget parti.

- Det er gode nyheter at Høyre nok en gang er Norges største parti. Det gir ekstra motivasjon og bekrefter at mange velgere synes Erna og Høyre gjør en god jobb i en krevende situasjon for landet vårt. Et stort Høyre vil være viktig for å beholde Erna som statsminister og for at det føres en politikk for å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier Høyres 2. nestleder, Tina Bru, til Nettavisen.

Bru påpeker at det er lenge til valget, og sier hun fortsatt har tro på en valgseier.

- Det er fortsatt ett år igjen til valget, og vi skal mobilisere borgerlige velgere for en sterkest mulig borgerlig side og vise at vi sammen står for de beste løsningene. Ikke minst tror jeg at Ap sitt ønske om å fjerne fritt behandlingsvalg for hver enkelt vil gjøre skillelinjene tydeligere. Jeg tror vi kan klare fire nye år med Erna som statsminister og en historisk valgseier til neste år – men før det, skal det jobbes hver dag frem til valget, sier hun.

TROR PÅ SEIER: Høyres nyvalgte 2. nestleder, Tina Bru, har fortsatt tro på at Erna Solberg kan vinne valget neste år og dermed fortsette som statsminister i fire nye år. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Men heller ikke de rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertall (80 representanter). Partiene er i målingen avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt for å få flertall.

Som Rødt havner MDG over sperregrensen, med resultater på 4,8 prosent i tredje kvartal. Dette er det samme resultatet som partiene fikk i forrige kvartal. Partiene ville fått henholdsvis sju og ni stortingsrepresentanter, mot dagens ene i hvert parti.

Dette stemmer kvinner

Ser man på bakgrunnstallene til målingene i tredje kvartal, ser man at menn i større grad enn kvinner stemmer på Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Mens kvinner i større grad enn menn stemmer på Arbeiderpartiet, SV og MDG. Flere kvinner enn menn er imidlertid usikre på hva de skal stemme (26 mot 19 prosent).

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har hovedvekten av sine velgere i de eldre aldersgruppene (40 år og eldre). Mens SV, MDG, Venstre og Rødt har hovedvekten av sine velgere i de yngre aldersgruppene (Under 30 og 30-39 år).

Ap og Frp sliter i Oslo

Kvartalsmålingen viser dessuten at Senterpartiet står sterkest i Nord-Norge og Midt-Norge, samtidig som Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sliter i Oslo.

I Oslo er det Høyre, SV, MDG og Rødt som står relativt sterkere enn i andre deler av landet.