Ny måling viser knock out i president-duellen mellom Trump og Biden

NEW YORK (Nettavisen): Joe Biden knuser president Donald Trump i en ny meningsmåling.

Ifølge den siste meningsmålingen fra New York Times leder Joe Biden med hele 14 prosent på president Donald Trump.

I målingen som ble offentliggjort på onsdag, får Biden støtte fra 50 prosent av de spurte, mens Trump bare får støtte fra 36 prosent.

Målingen viser også at Biden har en kraftig ledelse blant kvinner og ikke hvite velgere, samtidig som han tar en større andel blant de hvite velgerne, skriver avisen.

New York Times skriver også at de sterke tallene for Biden nå gjør Donald Trump til en underdog i kampen for sin andre periode som president.

Biden leder med «enorme marginer»

Målingen viser også at Biden leder med «enorme marginer» når det gjelder de svarte og hispaniske velgerne. Den viser også at kvinner og de unge nå ser ut til å ville velge Biden med en større margin enn de gjorde da de favoriserte Hillary Clinton over Trump i 2016, skriver avisen.

Men Biden drar nå også inn på Trump når det gjelder mannlige velgere, hvite velgere, og mennesker som er midt i livet og de eldre.

- Dette er grupper som typisk har vært ryggraden i republikansk valgsuksess, inkludert Trump i 2016, skriver New York Times.