Ny mann siktet etter skyteepisode på Holmlia i Oslo

En 23-åring som var fengslet i forbindelse med en tidligere skyteepisode på Holmlia, er nå varetektsfengslet for skytingen på Holmlia i slutten av april.

Fra før er en 21-åring siktet for drapsforsøk da en 18-åring ble skutt i beinet på ettermiddagen tirsdag 25. april. Ifølge NRK er også den andre mannen siktet for skytingen, men ifølge fengslingskjennelsen er denne mannen siktet for grov kroppskrenkelse.

Ifølge kjennelsen fra mandagens fengslingsmøte betegnes saken som alvorlig, med flere involverte personer og miljøer, og etterforskningen omtales som krevende.

– Det vises videre til at siktede for under to måneder siden ble løslatt etter flere måneder i varetekt i en annen alvorlig voldssak, som også gjaldt skyting på Holmlia med flere siktede gjerningspersoner, skriver Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

Innrømmet å ha skutt

Den 23 år gamle mannen er varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud og de to første ukene underlagt isolasjon.

– Det er av stor betydning at siktede ikke gis mulighet til å kommunisere med andre innsatte, slik at han via andre kan gi beskjeder til omverdenen som kan vanskeliggjøre etterforskningen, skriver Oslo tingrett.

Det var mye folk i nærheten da 18-åringen ble skutt i beinet for to uker siden, og to vitner tok seg av fornærmede og ga ham førstehjelp på stedet.

Noen dager senere meldte en 21 år gammel mann seg for politiet. Også han ble varetektsfengslet i fire uker, de to første ukene underlagt isolasjon. I dette fengslingsmøtet innrømmet 21-åringen å ha avfyrt skudd, men ikke å ha forsøkt å drepe.

– Det fremgikk at våpenet hadde blitt avfyrt mens han holdt i det, men han sa at han ikke hadde til hensikt å forsøke å drepe noen, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK etter fengslingsmøtet.

Gjengmiljø

Kraby var tidlig klar på at flere kan bli siktet etter hvert som etterforskningen skrider fram. Kort tid etter hendelsen var det snakk om minst tre mistenkte. Senere reduserte politiet antallet mistenkte til minst to.

Ifølge politiet tilhører den drapssiktede 21-åringen et gjengmiljø i Oslo. Et sentralt spørsmål som politiet etterforsker, er om skytingen har sammenheng med tidligere skyteepisoder i bydelen.

Politiet har opplyst at det gjenstår en rekke avhør, ikke minst av fornærmede og medsiktede.

– Etterforskningen er i innledningsfase, og det er viktig at politiet får arbeidsro uten å risikere at bevissituasjonen forringes.

