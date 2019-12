Ny masseskyting i USA. Mange skadet

Politiet i New Orleans melder at ti personer skal være skutt.

Masseskytingen skal ha funnet sted tidlig søndag morgen lokal tid på den populære turistgaten Canal Street i New Orleans, som regnes som byens hovedgate.

Ifølge NBC sier politiet i New Orleans at ti personer er skutt og fraktet til sykehus etter episoden. To personer skal være kritisk skadet, mens tilstanden til de andre som er skutt er ukjent.

En gjerningsperson skal være pågrepet å politiet. Det er ikke klart om det er flere gjerningspersoner.