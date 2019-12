Ny meningsmåling: Clinton er klar favoritt

Hvis Clinton hadde stilt, ville hun vært demokratenes favoritt, viser en måling frigjort av Senter for politiske studier ved Harvard.

En ny nettbasert meningsmåling viser at Hillary Clinton ville vært favoritt blant demokratiske velgere til å kjempe mot Donald Trump, dersom hun faktisk hadde stilt i partiets nominasjonsprosess.

Det er Harvard-Harris som står bak meningsmålingen som ble gjennomført med 1859 respondenter i slutten av november.

«Dersom Hillary Clinton, Michael Bloomberg og John Kerry besluttet å delta i racet, hvem ville du støttet som presidentkandidat?» lyder ett av spørsmålene som ble stilt til de registrerte, demokratiske velgerne.

Clinton får en oppslutning på 21 prosent i det hypotetiske nominasjonsvalget, etterfulgt av Joe Biden (20 prosent), Bernie Sanders (12 prosent), Elizabeth Warren (9 prosent), Michael Bloomberg (7 prosent) og John Kerry (5 prosent).

Meningsmålingen ble gjennomført bare noen dager etter at tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg lanserte sitt kandidatur.

Spekulasjoner

Den erfarne Clinton har en svært imponerende karriere å se tilbake på, som blant annet tidligere presidentkandidat, utenriksminister, senator og førstedame.

I høst har det vært en rekke spekulasjoner om Clinton seriøst vurderer å kaste seg inn i Demokratenes nominasjonskamp for å få en mulig revansj mot Trump etter valgnederlaget i 2016.

Politiske analytikere og eksperter tviler på at det blir noe Clinton-comeback.

Tviler på Clinton-comeback

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, uttalte følgende til Nettavisen i oktober.

- Folk på det øverste nivået i amerikansk politikk lukker aldri døren helt for et mulig presidentkandidatur. Spesielt ikke hvis de allerede har prøvd en gang eller to før. Men det forutsetter at en rekke ekstraordinære hendelser hypotetisk slo inn – hvis for eksempel både Biden og Warren imploderte av en eller annen grunn, og partiet åpenbart manglet enn profilert og sentrumsorientert kandidat. Noe det er ingen grunn til å tro vil skje, sa Mjelde til Nettavisen.

- Hillary mener åpenbart at hun ble urettferdig behandlet i 2016. Hun er overbevist om at hun ville vært godt egnet som president, og i alle fall bedre enn Trump. Men hun vet også at det ikke er noen politisk etterspørsel etter henne lenger, sa han.

- Ikke frist meg

Flere av Clintons tidligere medarbeidere har antydet at det kan være mulig med et Clinton-comeback. Clinton selv har også bidratt til ryktene.

I oktober postet Trump en oppfordring til Clinton om å stille i presidentkappløpet, etterfulgt av flere korrupsjonsbeskyldninger.

«Ikke frist meg. Gjør jobben din,» kontret Clinton under samme melding.