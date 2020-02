Ny «metoo-domstol» behandler sine første saker

De to første klagene i Diskrimineringsnemnda er nå under behandling.

Fra nyttår fikk nemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Direktør Ashan Nishantha sier til Rett24 at de første sakene nylig er kommet til behandling. Trolig vil saksbehandlingstiden være rundt elleve måneder.

Tilbudet hos Diskrimineringsnemnda er gratis, slik at den som melder inn saken, slipper den økonomiske risikoen det innebærer å ta saken til retten. Beviskravet vil derimot være det samme som i de ordinære domstolene.

Fakta Fakta om «metoo-domstolen» ↓ * Stortinget vedtok 17. juni i år å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. * Diskrimineringsnemnda gis fra 1. januar myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven og å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet, samt erstatning i enkle saksforhold. * Det er kostnadsfritt å få en sak behandlet i nemnda. * Alle saker som blir brakt inn, behandles i en topartsprosess. Det betyr at all informasjon som den ene parten sender inn, i utgangspunktet blir sendt til den andre parten så denne kan komme med sine kommentarer. * Et vedtak fra nemnda får virkning som en rettskraftig dom dersom vedtaket ikke bringes inn for de ordinære domstoler innen søksmålsfristen på 3 måneder. * Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle i disse sakene er samtidig styrket i 2020-budsjettet. * Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. * Den seksuelle trakasseringen kan ha ulik alvorlighetsgrad og karakter. Den kan være verbal, ikke-verbal eller av fysisk karakter. Den vil kunne omfatte alt fra seksuelle spøker, antydninger, SMS-er, meldinger, visning av bilder og videoer, kommentarer og blikk til fysiske berøringer og til og med voldtektsforsøk. * Noen former for seksuell trakassering kan være så alvorlig at det også kan rammes av straffebestemmelser. * Dersom man ønsker strafferettslig forfølgning av en sak, skal den anmeldes til politiet. Saken vil deretter eventuelt bli strafferettslig behandlet i de ordinære domstoler. (Kilde: Diskrimineringsnemnda )

