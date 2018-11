Ny mistenkelig pakke til Trump-kritiker oppdaget

FBI har oppdaget en ny mistenkelig pakke adressert til milliardæren Tom Steyer. Pakken ligner bombepakkene som tidligere er sendt profilerte Trump-kritikere.

Steyer har tidligere blitt tilsendt en bombepakke, som ble oppdaget og stanset 26. oktober.

FBI melder om funnet på Twitter. Pakken ble oppdaget torsdag i en postsentral utenfor San Francisco. I en uttalelse fredag sier Steyer at han er takknemlig for at politiet oppdaget pakken.

– Dette er ikke isolerte trusler, men en del av et større angrep på normene som bygger opp under demokratiet vårt, sier han.

Den mistenkte avsenderen Cesar Sayoc (56) ble pågrepet torsdag i forrige uke. Han ble fredag besluttet utlevert fra Florida til New York.

I forbindelse med pågripelsen advarte amerikanske myndigheter om at flere pakker kunne være i omløp.

Steyer er en velkjent støttespiller for Demokratene, og har blant annet finansiert politiske reklamekampanjer, der det tas til orde for å stille president Donald Trump for riksrett.

