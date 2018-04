Ny Nespresso Vertuo-kaffe med koffein-sjokk

En kopp inneholder over dobbelt så mye koffein som en boks Red Bull.

Nestlé lanserte nylig sin 3. serie med kapselkaffemaskiner i Norge. De ny Nespresso Vertuo-maskinene er ment å dekke behovet for dem som liker litt større kopper, gjerne med mye skum. Men maskinene kan lage kaffe i alt fra espresso- til termosstørrelse.

Produktet legger seg dermed ganske nært opp til Nestlés andre kapselkaffemerke Dolce Gusto.

Store mengder koffein

De nye kapslene skiller seg derimot på ett felt: Mengden koffein.

Det er til dels svært stor forskjell på hvor mye koffein du finner i kapselkaffe, her representert med Nespresso Vertuo, Nespresso original og Dolce Gusto.

Mens en vanlig espresso fra Nespresso inneholder 50-70 mg koffein, inneholder en espresso fra Veruo ifølge selskapet 70-100 mg.

En skikkelig oppkvikker kan du derimot få fra «gran lungo»-variantene, som er en litt liten kaffekopp, som har opp til 200 mg koffein. Det tilsvarer omtrent to vanlige kopper traktekaffe.

De store kaffekoppstørrelsene, det Nespresso kaller Mug (krus), fylles med 150-180 mg koffein.

VALGETS KVAL: Hvilken kapselkaffemaskin du velger er ikke irrelevant - verken for smaken eller effektens skyld.

Så mye koffein får du i deg per kopp

Nespresso espresso: 50-70 mg (40 ml)



Nespresso lungo: 77-89 mg (110 ml)



Nespresso Vertuo espresso: 70-100 mg (40 ml)



Nespresso Vertuo gran lungo: 120-200 mg (150 ml)

Nespresso Vertuo "mug": 150-180 mg (230 ml)



Nespresso Vertuo "alto" (termos): 180-200 mg (414 ml)



Dolce Gusto melkevarianter: 83-107 mg (ca 180 ml)



Dolce Gusto kaffe: 89-130 mg (ca 180 ml)



Koke- og filterkaffe: Anslag varierer mye, men 95 mg per kopp er mest vanlig tallet

Te: Ca 52 (2dl)

Red Bull: 80 mg (250 ml)

Coca Cola: 8 mg per 100 ml - 16 mg for 2 dl

Selv om Dolce Gusto og Vertuo-kapslene er av omtrent like stor størrelse, får du i deg opp mot dobbelt så mye koffein. Det er noe du vil merke om du drikker tre kopper om dagen.

Et krus med Vertuo inneholder forøvrig omtrent den samme mengden koffein som du får fra to kopper

Det betyr at du kan drikke to bokser med Red Bull, og likevel få i deg mindre koffein enn i en "mug" med Nespresso.

Fare for forgiftning allerede etter tre kopper

Ifølge Folkehelsesinstituttet kan akutt koffeinforgiftning oppstå etter inntak av 500-600 mg koffein per dag, noe som utgjør kun tre kopper fra det nye systemet.

Ubehag kan derimot forekomme langt tidligere:

- Koffein er vanedannende og personer som drikker mye kaffe vil utvikle toleranse. Voksne som inntar 300 mg koffein på en gang, kan oppleve negative helse effekter av koffein. Problemet ernok større for ungdommer som ikke normalt inntar koffein. Disse har større sannsynlighet for å oppleve negative helse effekter, skriver seniorforsker Trine Husøy i avdeling for toksikologi ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Hopper du over fra tre kopper Dolce Gusto til tre kopper Vertuo, passerer du normalgrensen i løpet av en dag.

Nespresso: Koffein-nivå avhenger av mange ting

Norgessjef Susan Hagerty Bonsak i Nespresso forklarer koffein-nivåene i den nye kaffen på denne måten:

- Vertuo er et helt nytt system med egne kapsler som er spesiallaget til denne nye bryggeteknologien. I tillegg til de ulike kaffestørrelsene Vertuo tilbyr, er det også forskjellige kaffevarianter som medfører en naturlig forskjell på koffein-innholdet per kapsel.

- Mengden av koffein i en kopp kaffe vil avhenge av forskjellige faktorer som, for eksempel, hvor mye robuta-bønner i blandingen, mengden av R&G-kaffe som brukes for å tilberede en kopp, forholdet mellom malt kaffe og vann, samt bryggemetoden.

Norgessjefen sier at Vertuo-kapslene inneholder noe mer malt kaffe enn de originale Nespresso-variantene, og at dette påvirker koffinmengden, men at det i stor grad er serveringsstørrelsene til Vertuo som forklarer den økte koffeinmengden.

- I 2015 ble det gjennomført en detaljert studie av EFSA (EUs mattrygghetsorgan) om koffeinsikkerhet. Det ble konkludert med at et moderat koffeininntak på opptil 400 mg pr. dag ikke har noen skadelig helsepåvirkning for forbrukere med en generell god helse. For gravide og ammende kvinner anbefales det å begrense inntaket til 200 mg per dag. For Classic, Vertuo eller Nespresso Professional betyr «moderat» 2-5 Nespresso kopper daglig, avhengig av koppstørrelsen, varianten og systemet, sier Bonsak.

Mest sett siste uken