Ny offisiell nettside med førstehjelpsinformasjon skal redde liv

Fra nå av er ikke 113 bare et nummer, men også en nettside med komplett og oppdatert førstehjelpsinformasjon. Målet er å redde minst 200 flere liv i året.

I de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer ved akuttmedisinske hendelser kan innsatsen til de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten, utgjøre forskjellen på liv og død.

Nå lanserer Helsedirektoratet Norges offisielle nettsted for førstehjelp 113.no. På nettsiden finner man informasjonen som trengs for å være i stand til å yte riktig førstehjelp. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) som på vegne av helsemyndighetene har utviklet nettsiden.

Ikke for å avlaste 113

– Det aller viktigste vi kan gjøre, er å være med på å redde liv. Årlig får 3.500 personer i Norge hjertestans utenfor sykehus. Ved å jobbe sammen og raskt gi livreddende førstehjelp kan vi redde 200 flere liv hvert år, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet var med å fronte en ny nettside som skal hjelpe med å gi riktig livreddende førstehjelp. Siden er en del av «Sammen redder vi liv»-dugnaden. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Han sier at tjenesten ikke er til for å avlaste 113, men for å få hele akuttkjeden til å fungere best mulig.

– Den viktigste brikken i den kjeden er deg og meg. Ofte er det som skjer de første minuttene, helt avgjørende, sier Guldvog, som understreker at det viktigste fremdeles er å ringe 113 ved en akuttsituasjon.

Kan redde liv

Ifølge en landsrepresentativ undersøkelse nylig utført av Norstat er det et stort forbedringspotensial i befolkningens kunnskap om og evne til å gi førstehjelp.

Halvparten av de spurte i undersøkelsen svarer at de ikke kan gi riktig førstehjelp, og en firedel sier at de er redde for å gjøre noe galt hvis de måtte gi førstehjelp.

Professor og anestesilege Jo Kramer Johansen var med på å fronte en ny nettside som skal hjelpe med å gi riktig livreddende førstehjelp. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

På nettsiden er det informasjon om hva man skal gjøre i forskjellige førstehjelpssituasjoner, som hvordan man bruker en hjertestarter, hvordan man legger en person i stabilt sideleie, og hvilke symptomer man skal se etter for å gjenkjenne slag og hjerteinfarkt.

Man kan også sjekke hvor nærmeste hjertestarter befinner seg, og hva et førstehjelpsskrin bør inneholde.

(©NTB)