Ny oppfinnelse skal hindre at tusenvis av hummerteiner forsvinner

Hummerfiskere må kjøpe nye teiner hver sesong. Gründerne mener flottør kan redde 80 prosent av teinene som forsvinner hvert år.

Tirsdag ble sesongen for hummerfiske åpnet. Sammen med oppfinner Dag Frode Aasnes og markedsansvarlig Per Waagen, har administrerende direktør Helge Trettø Olsen i Resqunit lansert en flottør som skal bidra positivt til hummerfisket.

- Du fester flottøren på teinen, og etter omtrent 90 dager så vil bomullstråden, som den er festet med, råtne av saltvannet. Da vil flottøren flyte opp til havoverflaten, og fiskerne vil finne igjen teinene sine, forklarer Trettø Olsen til Nettavisen.

Da blir det også lett å dra teinene opp igjen.

NY OPPFINNELSE: Helge Trettø Olsen, administrerende direktør i Resqunit, er spent på hvordan flottøren blir mottatt av hummerfiskere landet over når sesongen når er i gang. Foto: Privat

De jobber for øvrig nå med å få på plass en elektronisk utløser, som gjør det mulig for fiskerne å selv bestemme når flottøren skal løsne. Dette håper de skal være på plass innen neste sommer.

Miljøbesparende og økonomisk

Ifølge nettavisen Tekfisk mister 75 prosent av hummerfiskerne mellom én og fem teiner hvert år.

- Tap av hummerteiner er et stort problem, og vi har regnet ut at bare i 2017 gikk det tapt 14.500 teiner. Dersom vi kan få redusert dette, er vi på riktig vei, sier havforsker Alf Ring Kleiven til Tekfisk.

I 2018 var det 36.000 registrerte hobby- og yrkesfiskere til hummerfiske-sesongen, så det blir mange teiner som blir liggende på havets bunn. Teinene som hummerfiskerne mister er et stort miljøproblem ifølge Havforskningsinstituttet.

FLOTTØR: Den nye flåteenheten, som kalles en flottør ifølge Helge Trettø Olsen, er festet på teinen - og flyter opp til vannoverflaten etter omtrent 90 dager. Slik kan fiskerne finne igjen teinene sine. Foto: Privat

Oppfinnelsen Resqunit nå har lanser vil løse tre problemer, ifølge direktøren.

- Det blir økonomisk, siden fiskerne slipper å kjøpe nye teiner hvert år. Samtidig er det miljøbesparende, siden mange teiner er laget av plast og dermed forurenser miljøet når teinene blir liggende igjen på havbunnen, forklarer han, og legger til:

- Flottøren hindrer også at flere fisk setter seg fast i teinene som ligger igjen på havbunnen, og da dreper vi mindre fisk. Når flottøren løsner så åpnes luken, og dermed slippes alle fiskene som er fanget i teinen ut igjen, forklarer han.

FORDELER FOR HUMMERFISKERE: Per Waagen, markedsansvarlig i Resqunit, Helge Trettø Olsen, CEO i Resqunit, og Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch, skal lansere produktet Resqunit i hele verden. Det skal ha flere fordeler for hummerfiskere. Foto: Privat

Vil redde 80 prosent

Trettø Olsen i Resqunit forteller at de har testet flottøren godt i forkant av lanseringen.

- Vi har gjort en del tester i trykktanker på laboratorium, og testet med dykkerobservasjoner for å se så teinene faller ned på riktig måte. Samtidig har vi testet at flottøren løsnes på riktig måte, og at den tåler belastningen slik at teinen kan trekkes opp, forklarer han til Nettavisen.

Basert på observasjoner fra dykkere som er ute og leter etter teiner, måten teinene setter seg fast på og forsvinner, har Resqunit regnet seg fram til hvor mange teiner de mener kan reddes.

- Vi har regnet oss fram til at cirka 80 prosent av flottørene vil flyte opp på havoverflaten, så teinene kan reddes, sier han.

HUMMER: 1. oktober ble sesongen for hummerfiske åpnet, og Resqunit håper at deres oppfinnelse kan bidra til en mer økonomisk sesong for fiskerne. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Grunnen til at alle ikke kan reddes, skyldes at teinene kan bli liggende opp ned, eller synke flere hundre meter ned.

Flottøren de har utviklet, som skal festes på teinen, er nemlig i første omgang beregnet på fiske ned til 50 meter. Synker teinen lenger ned, vil ikke flottøren flyte opp.