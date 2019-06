Ny Oslo-måling: Bompengepartiet er fjerde størst i Oslo

Sammen med partiet Rødt er partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) det fjerde største i Oslo-politikken.

Det er VG som presenterer resultatene fra den nye målingen av partibarometeret, som er utført av Respons Analyse for VG.

Partibarometeret viser at at Arbeiderpartiet og Høyre kommer best ut av målingen, hvorav Høyre er størst med 23 prosent og Ap 19,6 prosent. Barometeret er basert på 601 telefonintervjuer.

- Mistet oversikt

Miljøpartiet De Grønne kommer også godt ut av målingen, og ligger på 13,9 prosent. Partiet Rødt ligger på fjerdeplass sammen med FNB med 9,1 prosent.

– En del folk er veldig satt ut av de nye bomstasjonene, og har mistet oversikt over hva de betaler. Jeg tror mange vil bli overrasket når de får første regning og ser hvor mye det har blitt, sier Bjørn Revil, toppkandidat for FNB i Oslo, til VG.

Også Lan Marie Berg fra MDG, og byråd for miljø og samferdsel, er fornøyd med resultatene. Hun sier til VG at det er den beste målingen de har hatt i Oslo noensinne. Hun mener resultatene viser at folk i Oslo vil ha mer grønn politikk.

FORNØYD: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er fornøyd med resultatet av partibarometeret som VG har presentert for henne. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Mye kritikk

De siste dagene har det vært mye fokus på bompengestasjonen som Arne Birger Øystese fikk utenfor balkongen sin på Torshov i Oslo.

Han fikk bare to dagers varsel om at en ny bomstasjon kom til settes opp like utenfor der han bor.

- Jeg kan delvis se over bomstasjonen fra min leilighet. Men den er både uestetisk og invaderende, sa han til Nettavisen tidligere denne uken.

