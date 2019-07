Ny overnattingsrekord for norske hoteller

For første gang ble det målt over 2 millioner overnattinger ved norske hotell for mai måned. Det er en økning på 9.5 prosent sammenlignet med i fjor. Her er Grand Hotel i Oslo avbildet. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

I mai ble det for første gang målt over to millioner overnattinger ved norske hoteller. Det er en økning på 9,5 prosent mot samme måned i fjor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke