Ny oversikt: Så mange har utviklet antistoffer

En fersk oversikt viser hvor mange som har utviklet antistoffer, og avslører samtidig hvor langt nede på listen Norge og Sverige ligger.

NEW YORK (Nettavisen): New York Times har laget en liste og grafisk fremstilling av hvor mange personer i større byer rundt om i verden som har utviklet antistoffer mot koronaviruset.

De har tatt for seg flere store byer og har som utgangspunkt at minst 60 prosent av befolkningen må ha utviklet antistoffer for at man kan kunne kalle det det flokkimmunitet.

Helst øverst på listen ligger New York, der prøver har vist at 19,9 prosent av befolkningen har antistoffer.

På de neste plassene kommer London (17,5%), Madrid (11,3%), Wuhan (10%, basert på personer som har kommet tilbake på jobb), Boston (9,9%), Stockholm (7,3%) og Barcelona (7,1%).

Utregninger i Norge som er gjort i begynnelsen av mai viser at andelen med påviste antistoffer er under 2 prosent her i landet.

- Kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai

Tallene viser også at Sverige, som har hatt som mål om at strategien ville gi flokkimmunitet i løpet av sommeren, ligger langt bak.

Allerede i midten av april uttalte svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell at han så de første tegnene på flokkimmunitet, først og fremst i Stockholmsområdet.

Sverige er nå oppe i 42 koronadødsfall per 100.000 innbyggere. Dette er over ti ganger så mange som i Norge og plasserer landet nær toppen i verdenssammenheng. På bildet, statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten Foto: Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB scanpix (NTB scanpix)

– Våre matematiske modeller indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai, sa Tegnell på NRKs Debatten i midten av april.

Så sent som i forrige uke avviste hans også at svensker utgjør en særskilt smittefare hvis de reiser på ferie til Norge og Danmark.

– Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, uttalte Tegnell, ifølge NTB.

Vil ikke vil oppnå flokkimmunitet i «nær fremtid»

Michael Mina, en epidemiolog ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, sier til New York Times at disse tallene og studier viser at man ikke vil oppnå flokkimmunitet i noen «nær fremtid».

- Vi har ingen god måte å bygge dette trygt opp på, og for å være helt ærlig, heller ikke på kort sikt. Med mindre vi lar viruset få løpe fritt igjen, men det tror jeg samfunnet har bestemt seg for ikke er en fremgangsmåte som passer for oss, sier Michael Mina.