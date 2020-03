Ny person død av koronaviruset i Oslo

Dette er landets andre koronadødsfall per dags dato.

- Natt til lørdag døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt ved Oslo universitetssykehus. Dette er det andre Covid-19-dødsfallet ved OUS. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver Oslo universitetssykehus på Twitter.

Flertall av menn

Torsdag 12. mars ble det første dødsfallet bekreftet av samme sykehus, og det var også en eldre pasient. Tall fra FHI lørdag 14.mars bekrefter at det er over 900 smittede, og at gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. 35,2 prosent er kvinner og 64,8 prosent er menn.

FHI skriver videre at over 200 tilfeller har blitt smittet i Norge, og at over 600 tilfeller har blitt smittet utenlands.

Viken er det fylket som er hardest rammet av viruset, og her er det 231 bekreftede smittetilfeller. Like bak ligger Oslo med 222 tilfeller, og et stykke under ligger Rogaland med 119 tilfeller.

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller.

- Smitter dagen før symptomene kommer

En studie gjennomført på koronasmittede personer i Singapore og Tianjin i Kina, viser at mange personer som er smittet med koronaviruset kan kanskje spre smitten videre, selv om de foreløpig ikke viser tegn til å ha symptomer.

Fakta Informasjon for befolkningen ↓ INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET: Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

- Man antar at viruset smitter kanskje dagen før symptomene kommer. Det gjør det utfordrende å bygge på den strategien med å isolere kjente smittetilfeller. Det trengs andre tiltak også, har overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sagt til Nettavisen.