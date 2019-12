Ny rapport: - FBI hadde grunnlag til å etterforske Trump-kampanjen

En ny rapport slår fast at FBI hadde grunnlag til å etterforske Trump-kampanjen i 2016.

NEW YORK (Nettavisen): I to år gransket teamet til Robert Mueller hvorvidt Russland i 2016 påvirket det amerikanske presidentvalget og hvorvidt det eksisterte et samarbeid mellom russerne og Donald Trumps valgkampteam.

Rapporten ble ferdigstilt i mars i år, og konkluderte med at russiske myndigheter sto bak en kampanje for å øke Trumps sjanser til å vinne valget.

I en ny rapport som blir offentliggjort på mandag, slås det fast at FBI hadde et såkalt «autorisert grunnlag» til å iverksette denne etterforskningen, melder Washington Post, som har fått tilgang til rapporten.

Rapporten slår også fast at ingen i FBI var partiske under etterforskningen av saken, men man har også funnet svakheter ved etterforskningen, melder avisen. Hele rapporten er ventet å bli offentliggjort senere på mandagen.

Justisminister William Barr sier i en uttalelse mandag kveld at han mener FBI ikke hadde juridisk grunnlag til å iverksette de etterforskningsskritt de gjorde, og at etterforskningen var «påtrengende», melder CNN.

I forrige uke ble en av av de som deltok i etterforskningen av Trump-kampanjen, den tidligere FBI-advokaten Lisa Page (39), rasende etter at president Donald Trump nylig gjorde narr av henne på et folkemøtet i Minneapolis.

På Trumps folkemøte, som du kan se utdrag av i video av under, leser Donald Trump opp meldinger og gjør narr av forholdet mellom Lisa Page og Peter Strzok, en erfaren tidligere FBI-etterforsker.

Lisa Page og Peter Strzok jobbet begge tidligere i FBI og innledet til slutt et forhold, selv om de begge var gift. Peter Strzok ble i 2017 fjernet fra Robert Muellers Russland-etterforskning, da det dukket opp private meldinger og eposter mellom Strzok og Lisa Page.

I epostene som ble offentliggjort, kom de to med kraftige angrep på Donald Trump.

Epostutvekslingen dukket opp under justisdepartementets etterforskning av hvorvidt Russland-etterforskningen er blitt politisk påvirket, og førte til at Peter Strzok først ble fjernet fra Russland-etterforskningen og senere fikk sparken fra FBI, mens Lisa Page til slutt forlot FBI i mai 2018.

For Donald Trump har forholdet mellom Lisa Page og Peter Strzok og meldingene som ble avslørt, vært et eksempel på det han mener var partiskhet i FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.