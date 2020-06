Ny rapport: George Floyd døde av oksygenmangel

En ny, uavhengig rapport bestilt av familien skal vise at mannen døde av oksygenmangel.

Den uavhengige rapporten ble bestilt av familien etter at den offisielle rapporten viste at Floyd hadde underliggende sykdommer.

Den første obduksjonsrapporten viste at han hadde underliggende hjerteproblemer. Dette kombinert med kvelningen var den sannsynlige årsaken, står det i den offisielle obduksjonsrapporten.

Floyds familie avviste dette, og engasjerte en uavhengig patolog for å utført en ny obduksjon, og det er rapporten etter denne som nå er klar. Denne rapporten viser at han døde som følge av trykk mot nakke og rygg, det opplyser familien ifølge AP.

Døde mandag

George Floyd døde mandag etter å ha blitt utsatt for en hardhendt pågripelse av flere politimenn i Minneapolis. Dødsfallet har skapt sinne over hele USA, der store og fredelige demonstrasjoner har gått over til mer ampre tilstander. Flere er skadd etter sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin, som er siktet for forsettlig drap etter en pågripelse i Minneapolis, har tidligere mottatt hele 18 klager mot seg. Foto: AP / NTB scanpix

Det er den 44 år gamle politimannen Derek Chauvin som er siktet for drap etter pågripelsen av Floyd. Han sitter på selvmordsvakt i Ramsey County Jail, noe som betyr at betjenter sjekker innom han hvert 15. minutt. Kausjonen er ifølge CNN satt til 500.000 dollar.

Trump kalte guvernørene for svake

Opptøyene i USA har også skapt sinne hos landets president, Donald Trump. I et videomøte med guvernørene mandag kveld sa han at alle lo av dem på grunn av situasjonen, og kalte guvernørene for svake.

- De fleste av dere er svake. Dere må arrestere folk, sier han under møtet.

CBS News har fått tilgang på et lydklipp fra møtet der Trump sier at guvernørene må dominere demonstrantene.

– Hvis dere ikke dominerer, kaster dere bort tiden. De kommer til å løpe over dere. Dere kommer til å se ut som en gjeng med idioter, sier den amerikanske presidenten.