Ny rapport: Har gått fra dårlig til veldig dårlig

Dystre framtidsutsikter for verdens største korallrev.

Great Barrier Reef Marine Park Authority, som er et offentlig tilsynsorgan, har utgitt en ny femårsrapport om tilstanden til verdens største korallrev.

Fremtidstutsiktene til korallrevet har for første gang forverret seg fra «dårlig» til «veldig dårlig», lyder konklusjonen til rapporten som ble offentliggjort fredag.

Store deler av korallrevet, som strekker seg over et 2300 kilometer langt område, er enten dødt eller døende.

Rapporten advarer om at situasjonen ikke vil bedre seg dersom det ikke iverksettes ytterligere nasjonale og globale strakstiltak mot klima-krisen.

Rapporten fastslår at stigende havtemperaturer, som blant annet fører til bleking av korallrevene, er den mest overhengende trusselen mot Great Barrier Reef, skriver The Guardian.

En mann snorkler langs en del av Great Barrier Reef som kalles «Coral Garden». Foto: David Gray/Reuters

Veldig dårlige utsikter for økosystemet

Forurensning, utbygging langs kysten og menneskelig inngripen som fiske, er andre trusler som nevnes i rapporten.

«Uten ytterligere lokale, nasjonale og globale tiltak mot de største truslene, vil den helhetlige utsikten for økosystemet til Great Barrier Reef forbli veldig dårlig,» lyder rapporten.

«Revet er selve kjernen i Australias identitet, og det å bedre utsiktene er helt kritisk.»

Rapporten påpeker at det må handles nå, ellers kan det være for sent.

- Samtidig som at korallrevet allerede opplever konsekvensene av klimaendringer, er fremtiden til korallrevet noe vi faktisk kan endre, og som vi er forpliktet til å endre, sier leder for Grat Barrier Reef Marine Park Authority, Josh Thomas, i en uttalelse.

Utslippsmål

Samtidig får den konservative regjeringen i Australia kritikk for ikke å gjøre nok for å bremse klimaendringene. Kritikerne mener Australias regjering fortsetter trenden med økende klimautslipp. Mens regjeringen selv hevder de makter å møte utslippsmålene som er nedfelt i internasjonale avtaler, inkludert Paris-avtalen.

- Rapporten fastslår at klimaendringer er den største trusselen mot korallrevet. Vi gjør de nødvendige grepene som vi har forpliktet oss til i henhold til Paris-avtalen, sa Australias miljøminister Sussan Ley under lanseringen av rapporten.

Great Barrier Reef er verdens største korallrev, og strekker seg over et område som er 2.300 kilometer langt. Foto: Ed Roberts (AFP)

Kritikk for kullproduksjon

Statsminister Scott Morrison får også kritikk for sin støtte til å utvide landets kullproduksjon, som er Australias største eksport, skriver nyhetsbyrået AFP.

- Australia må gjøre sin del i den globale innsatsen for å takle klimaforurensning. Det innebærer å bevege seg bort fra å grave opp og brenne kull og gass til energibruk, sier direktør for Australian Conservation Foundation, Kelly O'Shanassy, i en uttalelse.

Great Barrier Reef, som er oppført på Unescos verdensarvliste, anses å være verdens største struktur av levende organismer.