Ny rapport hevder MH370-piloten var deprimert og krasjet flyet med vilje

Eksisterende teori får støtte av luftfartsekspert.

LOS ANGELES (Nettavisen): 8. mars i 2014 forsvant flyet MH370 kort etter at det tok av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing.

Siden da har det vært et mysterium hva som skjedde med passasjerflyet fra Malaysia Airlines som hadde 239 mennesker om bord.

Teoriene om hva som kan ha skjedd, har vært mange. Nå gir skribent og luftfartsekspert William Langewiesche vann på mølla til teorien om at det var piloten som styrtet flyet med vilje.

Deprimert

Det har tidligere blitt sagt at bakgrunnen til de to pilotene hadde blitt grundig undersøkt, uten at noe mistenkelig ble funnet. I Langewiesches rapport framkommer det imidlertid informasjon som kan tyde på at pilot Zaharie Ahmad Shah ikke var like mentalt stabil som myndighetene har hevdet.

Les også: Malaysias luftfartssjef går av etter rapport om MH370

Shahs ekteskap var i oppløsning, og piloten skal ha vært deprimert, skriver Langewiesche i en omfattende rapport i magasinet TheAtlantic, gjengitt av blant andre Business Insider, The Mirror og Fox News.

Piloten skal også ha hatt en affære med en trebarnsmor, og det hevdes at Shah også var besatt av to unge modeller. Han skal ha sendt dem flere meldinger på sosiale medier, uten å få svar.

PILOT: Zaharie Ahmad Shah skal ha vært i en dårlig sinnstilstand før styrten. Foto: (Skjermdump Youtube)

En ikke navngitt venn sier i rapporten at han motvillig har innsett at det faktisk var Shah som styrtet flyet med vilje. Flere som William Langewiesche har snakket med omtaler Shah som ensom og trist.

- Det er vanskelig å forene med mannen jeg kjente, men det er den nødvendige konklusjonen, sier vennen til The Atlantic.

Tidligere har også andre etterforskere konkludert i en rapport at det var piloten som stod bak krasjen, men det er ennå ikke bekreftet.

Lurte andrepiloten

I en uavhengige rapport fra 2018 ble det slått fast at flyet skal ha gjort en manuell U-sving etter å ha forlatt Kuala Lumpur.

Les også: Ekspert om MH370: - Noen fløy flyet ned i havet

Analyser har indikert at MH370 fløy over Indiahavet til flyet gikk tom for bensin og krasjet ned i havet. Pilot Zaharie Ahmad Shah skal ha fløyet lignende ruter på sin flysimulator hjemme.

Det mistenkes at Shah med vilje sørget for at trykket i kabinen falt slik at passasjerene og mannskapet mistet bevisstheten.

LUFTFARTSEKSPERT: William Langewiesche har kommet med en omfattende rapport om MH370-forsvinningen. Foto: Wikimedia

En teori er at Shah lurte andrepiloten, som var under opplæring, ut av cockpiten for så å låse døren. Shah kunne dermed ta på seg oksygenmaske og fly i timevis selv med lavt trykk i flyet.

Omtrent på samme tid som trykket falt, ble det elektriske systemet skrudd av, noe som gjorde det umulig å følge flyet via satellitt.

Forsvinningen utløste luftfartshistoriens største leteoperasjon i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Australia ledet operasjonen som ble innstilt i januar 2017.

Ingen tegn til flyet ble funnet under letingen, men noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Les mer: Flere funn av vrakdeler knyttes til MH370

- Utenkelig

William Langewiesches rapport går også inn på hvorfor andre teorier om styrten tilsynelatende ikke holder mål.

Myndighene i Malaysia og australske etterforskere har en teori om at oksygenmangel førte til at mannskap og passasjerer ble bevisstløse. En annen teori innebærer en elektrisk brann førte til styrten, mens det også har blitt spekulert i en potensiell kapring gjennomført av to passasjer som hadde kommet seg på flyet med stjålne pass.

LETEAKSJON: Det ble satt i gang en massiv operasjon for å finne MH370. Foto: Chris Ison (Pa Photos)

Disse teoriene forklarer imidlertid ikke hvorfor flyet gikk mange timer på autopilot, sier forfatter og tidligere pilot, Patrick Smith, til Business Insider. Ifølge Smith er også vrakdelene som er funnet en indikasjon på noen hadde flyet under kontroll da det krasjet.

Smith får støtte av rapporten til William Langewiesche:

- Det er utenkelig at den kjente ruten til flyet, sammen med radiotausheten og elektronikken som var skrudd av, ble forårsaket av en eller annen kombinasjon av system- og menneskelig feil, står det i The Atlantic.