Ny rapport: Hver fjerde isbjørn har plast i magen

I Alaska hadde 25 prosent av alle undersøkte isbjørner plast i magen. Nå tror en norsk forsker at det samme kan gjelde Svalbard-isbjørnene som ble avbildet med plast i munnen i fjor sommer.

Under en båttur på Svalbard i juni 2018 fikk naturfotografen Olav Thokle endelig øye på en liten isbjørnfamilie på en liten øy. Men gleden ble kortvarig.

For selv om bildene av isbjørnbinna og de to ungene hennes på øya i Liefdefjorden nord på Svalbard ble flotte, så ble fotografen trist da han så hva som sto på menyen til de to ungene.

- Isbjørnmor tok seg en lur, mens ungene lekte med en stor søppelpose de hadde funnet i fjæra. Plastposen ble fort revet i biter, før den havnet ned i de små bjørnemagene, fortalte Thokle.

Hver fjerde isbjørn

Det er nylig kommet forskning som viser at isbjørner kan spise plastavfall de finner. I Alaska har man undersøkt innholdet i magene til 51 isbjørner som hadde blitt felt i jakt mellom 1996 og 2018.

- Undersøkelsen viste at 25 prosent av isbjørnene hadde plast i magen, sier leder for forskningsprogrammet miljøgifter (økotoksikologi) ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen, til Dagbladet.

Plasten funnet i magene til isbjørnene skal hovedsaklig ha vært av typen plastposer og søppelsekker, ifølge undersøkelsen.

Forskerne tror plasten kan ha ledet til blokkeringer i tarmen til bjørnene, noe som igjen kunne føre til smertefulle forstoppelser.

- Økende problem på Svalbard

Det er ikke gjort liknende undersøkelser rundt isbjørnene på Svalbard, som de i Alaska, men Gabrielsen tror bildet til Thokle sier noe om at det samme problemet gjelder der også.

- Vi vet at plast er et økende problem på Svalbard, og derfor er det grunn til å tro at det er like mye plast i magen til isbjørnene der, sier han.

Gabrielsen forteller videre at det er snakk om et område hvor forskere vet svært lite, men at det er verdt å se nærmere på i framtiden.

BEKYMRET: Geir Wing Gabrielsen forteller at plast er et økende problem på Svalbard, og forskeren trekker paralleller til de ferske tallene fra Alaska. Foto: UNIS

Thokle var tidlig klar på at bildene han tok i juni 2018 gjorde inntrykk, etter at han stadig oftere har sett fargerike plastbiter, tomflasker eller rester av fiskeredskap gjennom kameralinsa.

- Da kan det være fristende å utelate disse fremmedelementene fra bildene. Dette ønsker vi jo ikke å se. Likevel er det viktig å dokumentere de mindre pene sidene ved tilværelsen, sa han til NTB.

Til Dagbladet sier forskeren at det ikke overrasker han om det også er mye plast i magene til isbjørnene på Svalbard, og at øya ikke lenger er det uberørte «paradiset» det i utgangspunktet var.

Mer plast enn fisk

I Norge slippes det ut rundt 8.000 tonn mikroplast – plastpartikler som er mindre enn 5 millimeter – årlig.

På verdensbasis havner hvert år rundt 8 millioner tonn plast i verdenshavene, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om problemet ikke løses.

Når plasten først har kommet ut i naturen, kan den forurense i hundrevis av år.