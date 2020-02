Ny rapport: Norge er dyrest i Europa på mat, drikke og transport

Dyrest å kjøpe mat. Dyrest å komme seg til butikken.

Samme dag som SSB kunne fortelle at grensehandelen holder seg på et rekordhøyt nivå, viser en ny undersøkelse litt om hvorfor grensehandelen er så høy.

Når man sammenligner prisene på varer og tjenester, er det å stå utenfor EU svært lite attraktivt. Den europeiske kjøpekraftundersøkelsen viser at Norge, Island og Sveits har vesentlig høyere priser enn det som er snittet blant EU-landene.

Aller verst kommer øystaten Island ut, med et prisnivå som er 66 prosent høyere enn EU-snittet, mens Sveits og Norge er 59 og 54 prosent dyrere.

Prisnivået for land i Europa i 2018.

Noe er mye dyrere i Norge

Norge topper ikke prislisten på grunn av enkelte tjenester som mer subsidiert her i landet, spesielt helsetjenester.

Tallene viser derimot at når det kommer til mat og drikke, er det ingen som kommer dyrere ut enn Norge.

Matvarer og alkoholfri drikke er 63 prosent dyrere i Norge enn gjennomsnittet i EU, mens alkoholholdige varer og tobakk er hele 126 prosent dyrere enn snittet.

- De fleste matvaregruppene var dyrest i Norge sammenlignet med resten av EU og resten av EFTA-landene. Prisene for matvaregrupper som «brød og kornvarer», «melk, ost og egg», «olje og fett», «frukt, grønnsaker og poteter» lå godt over EU-snittet, skriver SSB i en melding.

Avgifter er deler av forklaringen

- Prisnivået for varegruppen «fisk» var kun 7 prosent over, mens alkoholfrie drikkevarer lå 82 prosent over. Både for alkohol og tobakk var prisnivået i Norge godt over EU-snittet, noe som blant annet skyldes et høyt avgiftsnivå på slike varer, påpeker de.

Så mye dyrere enn snittet er Norge.

Også transport er dyrere i Norge enn i andre europeiske land, med et prisnivå 42 prosent over snittet.

- For konsumgruppen transport som inkluderer kjøp, vedlikehold, reparasjon av biler og passasjertransport, var Norge på topp med 42 prosent over EUs gjennomsnitt. Tilsvarende prisnivå for Island og Danmark var 37 og 28 prosent.