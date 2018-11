Ny rapport: Sigarettsneiper er den verste kilden til havsøppel

De kan virke små og ufarlige, men er noen ordentlige «miljøsvin».

Forurensning av havet er et stort globalt problem. Vi hører ofte om forurensning av havet, ved at det kastet plastflasker, poser og annen plast, men sigarettsneipen er mye verre.

Les også: Hundretusenvis av barn dør årlig av luftforurensning

En internasjonal rapport fra miljøorganisasjonen Ocean Conservancy har samlet opp data, som dokumenterer at rundt 60 millioner sigarettsneiper har blitt ryddet opp fra strandkanten siden 1980-tallet.

Noen kaster sneipen rett ned på sandstranden, andre ganger blir de kastet rett ned på bakken, så «skylt» videre ut i elver ved hjelp av regn. Da ender sneipene ofte ute på havet.

Svært farlig for miljøet



Nå slår ekspertene alarm, fordi det viser seg at sneipen er et enormt «miljøsvin».







Sigarettsneipen har en svært lang nedbrytningstid, og i løpet av den tiden slipper den lille «pinnen» ut ting som nikotin, arsenikk og bly. Disse stoffene blir så konsumert av diverse havdyr, men det verste av alt er at det ender opp i vår egen mat igjen.

Les også: Ny utslippsmåling kan gi stor økning i bilprisene

Late forbrukere



Tobakksindustrien ser nå på grønnere løsninger ved produksjonen av sigaretter, men det nevnes i rapporten at hovedansvaret ligger hos den «late» forbrukeren.

Det står at vedkommende bør gå i seg selv, og heller finne en ansvarlig måte for å kaste fra seg sneipen. Å bare kaste den i bakken kan gi fatale konsekvenser for havdyr og annet viltliv.

Mest sett siste uken