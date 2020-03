Klar for en ny runde med snø? Østafjells kan det komme 10-20 centimeter.

Meteorologisk institutt er tirsdag ute med et nytt snøvarsel for Sør-Norge og da særlig Østafjells:

Det neste døgnet kan det komme omkring 10-20 centimeter nysnø. Men bor du langs kysten, må du regne med mest nedbør som regnet, skriver meteorologene på Twitter.

Meteorologene har også sendt ut et gult farevarsel for mye snø i Oslo og Akershus gjeldende fra natt til onsdag til onsdag formiddag. Her ventes rundt 10 centimeter over 100 meter.

De siste tre dagene har det kommet nysnø over nesten hele Norge, og søndag var det mange som våknet opp til rikelig med snø. På Blindern i Oslo ble det søndag morgen målt 15 centimeter. Helga i forkant var det derimot bart og vårstemning i Oslo.