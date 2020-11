Ny sjokkmåling: Jan Bøhler stjeler velgere fra alle andre

- En sympati er blitt utløst, sier Jan Bøhler om den enorme framgangen i Oslo.

Senterpartiet fosser fram i Oslo etter at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til partiet, viser en fersk Oslo-måling Sentio har utført for Nettavisen og Klassekampen.

Partiet går fram hele 5,4 prosentpoeng fra valgresultatet i stortingsvalget i 2017, til et resultat på 7,5 prosent. Dersom det hadde vært valgresultatet, ville Senterpartiet for første gang i historien fått to representanter fra Oslo på Stortinget.

- Jeg blir jo veldig oppmuntret, og det gir veldig motivasjon. Mange kommer bort til meg på gata og sender meldinger til meg som er støttende og veldig positive. Jeg har fått mye sympati, og mange har sagt at nå skal de stemme Senterpartiet, sier Bøhler om sjokktallene til Nettavisen.

Senterpartiet går også fram hele tre prosentpoeng fra NRK og Aftenpostens Oslo-måling i oktober.

- Utløst når jeg ble med

Senterpartiet gjør det spesielt sterkt i Oslo øst, stedet som Bøhler i alle år har kjempet for. Den ferske Senterparti-politikeren sier han har følt at «det er noe på gang».

- Jeg tror mange i Oslo har likt Senterpartiet. Det fremstår som et likandes parti som er nært folk og med godt humør. Det er kanskje den sympatien som blir mer utløst når jeg som er kjent som en Oslo-politiker blir med i Senterpartiet, sier Bøhler.

Velgerboomen kommer 27 år etter at Senterpartiet forrige gang fikk valgt inn en stortingsrepresentant fra Oslo, i 1993. Og med resultatet fra målingen ville Bøhler, som nylig ble valgt til partiets førstekandidat i Oslo, seilt rett inn på Stortinget.

- Jeg er veldig glad for den støtten jeg har fått. Det blir mer aktuelt for folk i Oslo også å stemme Senterpartiet, og jeg merker at vi har et stort potensiale, sier han.

Bøhler viser til sakene han tror er årsaken til at flere ser mot Senterpartiet.

- Noen av sakene jeg har fokusert på, som kampen for Ullevål sykehus og Oslo-sykehusene, angår mange i Oslo. Jeg tror også det at Senterpartiet har ønsket å bruke mye mindre penger på regjeringskvartalet, er noe mange støtter. Vi begynner også å markere oss på kriminelle gjenger i Oslo, og blir mer relevante der, sier Bøhler.

I målingen er 800 personer i Oslo spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp 2-14. november, og har en feilmargin fra 0,8 og 3,6 prosent.

- Det er jo kjempegøy

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville også Senterpartiets fylkesleder i Oslo, Bjørg Sandskjær, fått stortingsplass.

- Det er jo kjempegøy! Jeg tror det viser at flere folk i Oslo ser på Senterpartiet som et parti som snakker om de utfordringene som de ser i hverdagen sin, sier Sandskjær til Nettavisen.

Forrige stortingsrepresentant Senterpartiet hadde fra Oslo, var Arne Haukvik, som satt på Stortinget fra 1993-1997.

- Vi har aldri vært i nærheten av et sånt valgresultat som denne målingen viser. Det vil være historisk om vi får inn flere enn ett mandat fra Oslo, sier hun.

- En Jan Bøhler-effekt

Sandskjær er ikke i tvil om hvorfor de nå opplever den store framgangen i Oslo.

- Vi skal ikke underslå at Jan Bøhler kom over og kan løfte sakene enda mer, og nå ut til enda flere folk. Jeg tror det er riktig å snakke om en Jan Bøhler-effekt, sier hun.

- Hvorfor tror du dere får en så stor effekt av Jan Bøhler?

- Folk vet hvem han er. Han er en folkevalgt som er kjent som en som snakker mye med folk, tar folks bekymringer på alvor og har jobbet veldig lenge for å fremme både saker i Groruddalen, men også saker rundt om i hele byen, sier Sandskjær.

- Er du overrasket over den store Bøhler-effekten?

- Det jeg har tenkt er at vi har et potensiale i Oslo som har vært større enn det vi har hatt til nå. Da Jan Bøhler kom over til Senterpartiet så vi at vi kan nå langt sammen. Jeg er veldig glad, vil jeg heller si, sier hun.

Sandskjær er spesielt glad for at de henter velger fra «vet ikke»-gruppen fra forrige stortingsvalg. 17 prosent av deres velgerne kommer nå fra den gruppen.

- Valgdeltakelsen særlig øst i Oslo er lav, så hvis vi kan inspirere mange til å komme opp av sofaen, tenke politikk og gå å stemme, så er det en ekstra inspirasjon, sier hun.

Frp: - Ikke spesielt bra

Fremskrittspartiet og Venstre går mest tilbake i Oslo-målingen sammenlignet med stortingsvalget i 2017, og begge partiene mister én stortingsrepresentant hver.

- Tydeligvis har noen gått over til Senterpartiet, konstaterer Frps fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, overfor Nettavisen.

Jacobsen er ikke fornøyd med et resultatet på 6,1 prosent i målingen.

- Jeg vil ikke si at det er spesielt bra, og vi har ambisjoner om mer. Oslo har holdt seg ganske bra i forhold til resten av landet, men klart vi har gått ned fra valget i 2017. Det kan skyldes regjeringsslitasje og andre ting, sier han, og samtidig påpeker:

- Det er én meningsmåling, og det svinger ganske mye både på Oslo-plan og på riksplan. Jeg regner med at vi kommer sterkt tilbake det neste året.

Han er heller ikke i tvil om hvorfor Senterpartiet gjør det så bra:

- Det har nok mye med Jan Bøhler å gjøre, og all den publisiteten de har fått, sier han.

Venstre og KrF halveres

I målingen halverer samtidig Venstre sin oppslutning i Oslo fra forrige stortingsvalg, fra 8,4 til 4,4 prosent. Det samme gjør KrF, som går fra 2,1 til rekordlave 0,8 prosent i hovedstaden.

- Det er alltid litt nedtur å få målinger der vi ligger lavt, og det viser at vi har en stor jobb foran oss. Jeg har stor tro på at Oslo Venstre klarer å løfte seg igjen, sier Venstres fylkesleder i Oslo, Grunde Almeland, til Nettavisen.

Han sier de må bli flinkere til å synliggjøre Venstres politikk.

- Jeg opplever stor optimisme og arbeidsvilje i partier, og den skal vi bruke fremover for å sørge for et mye bedre resultat enn dette i 2021, sier Almeland.

Her er resultatene for alle partiene:

Tar flest fra Ap

Men også byrådspartiet Arbeiderpartiet går tilbake, med 2,5 prosentpoeng fra valgresultatet i stortingsvalget i 2017. Partiet får en oppslutning på 25,9 prosent, og er også partiet som Senterpartiet sjeler flest velgere fra, totalt 5621 velgere.

- Denne målingen gir oss inspirasjon til å stå på videre for å sikre at Arbeiderpartiet skal gå ytterligere fram og at det blir flertall for en ny regjering ved valget neste år, sier Aps fylkesleder i Oslo, Frode Jacobsen, til Nettavisen.

Til tross for tilbakegangen er han fornøyd med at de ligger godt over valgresultatet i kommunevalget i fjor, da Arbeiderpartiet fikk 20 prosent av stemmene.

- Norge og Oslo trenger en ny regjering som jobber for trygge fellesskap, sterkere velferd, trygghet i og for arbeid samt kutt i klimagassutslippene. Nå ligger vi seks prosent over valgresultatet fra i fjor, men vår ambisjon er selvsagt at vi skal opp på valgresultatet fra 2017 og helst over det, sier Jacobsen.

Jacobsen mener de går fram sammenlignet med kommunevalget av flere grunner:

- Oslo-folks tillit til koronahåndteringen er høyere enn i resten av landet. 8 av 10 støtter Raymond Johansen og byrådet i koronahåndteringen. Det er ikke så rart om dette også slår ut i høyere oppslutning om Arbeiderpartiet, sier han.

Stjeler velgere fra alle

Høyre og Fremskrittspartiet har også et nettotap på om lag 2500 velgere hver til Senterpartiet sammenlignet med 2017-valget. Partiet stjeler også velgere fra alle de andre partiene: Venstre (1268), Andre (1460), Rødt (1084), MDG (983), SV (613) og KrF (604).

Klart størst i målingen er imidlertid Høyre, som går fram 1,3 prosentpoeng fra stortingsvalget, til 27,7 prosent. Dette ville gitt partiet sju stortingsrepresentanter fra Oslo, som er én mer enn det de har i dag. SV går også fram med tre prosentpoeng, til 12,3 prosent. Mens Miljøpartiet de Grønne (MDG) havner like bak Senterpartiet i oppslutning, med et resultat på 7,3 prosent (fram 1,3 prosent). Rødt får 6,3 prosent i målingen, som er tilbake 0,2 prosent fra forrige stortingsvalg.

Flest menn til Sp

Ser man på bakgrunnstallene til målingen, så er det flest menn som sier de vil stemme på Senterpartiet i Oslo, totalt åtte prosent. Og fem prosent av kvinnene sier de vil gjøre det samme. Partiet har også en større velgerandel blant eldre velgere.

Blant personer mellom 60 og 69 år, er det 12 prosent som svarer at de vil stemme på Bøhlers nye parti. Færrest velgere har partiet i aldersgruppen 30-39 år, der kun én prosent svarer at de vil stemme på Senterpartiet.

Ni prosent av velgerne på øst i Oslo svarer at de vil stemme på Senterpartiet, mens fire prosent vest i og fem prosent i sentrum av Oslo svarer det samme.

Bakgrunnstallene viser også at det er Venstre i Oslo som har flest usikre velgere. 38 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, er nå usikre på om de vil gjøre det samme igjen. Også KrF har en høy andel usikre velgere, på 30 prosent.

