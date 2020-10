Ny sjokkmåling: Thriller om statsministerjobben

Senterpartiet puster nå Arbeiderpartiet i nakken i Nettavisens ferske måling.

Senterpartiet gjør et kjempebyks på Nettavisens oktobermåling fra Sentio. Partiet snuser nå på 20-tallet, og er nesten jevnstore med Arbeiderpartiet ett år før stortingsvalget.

Fremgangen for partiet er på hele 5,2 prosentpoeng fra september, som gir et resultat på 19,8 prosent. Dermed puster Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i nakken - og kan være nærmere statsministerstolen enn noen gang.

Arbeiderpartiet får et resultat på 20,8 prosent, og går tilbake ett prosentpoeng fra forrige måned, som var partiets verste resultat på Sentios målinger på 17 år.

- Senterpartiet puster nå Arbeiderpartiet i nakken, og spekulasjonene om hvem som skal ha statsministeren av de to partiene blir ikke lagt død med det første, konstaterer Martin Stubban hos Sentio overfor Nettavisen.

I stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 10,3 prosent av stemmene.

- Bøhler kan ha hatt effekt

Målingen er tatt opp etter at regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram i forrige uke, og ikke minst etter det oppsiktsvekkende partibyttet til Ap-profilen Jan Bøhler, som for to uker siden meldte overgang til Senterpartiet.

- Fremgangen kan forklares med kritikk av økte avgifter og lite distriktssatsing i statsbudsjettet, men også Jan Bøhlers overgang fra Arbeiderpartiet kan ha hatt en viss effekt, sier Stubban.

Da Bøhler meldte overgang til Senterpartiet skapte det et enormt raseri blant enkelte i Arbeiderpartiet, og den mangeårige Ap-politikeren ble kalt en sviker.

Bakgrunnstallene til målingen viser også at Senterpartiet har styrket seg i hovedstaden fra september, der Bøhler i flere tiår har vært politiker.

BØHLER-EFFEKT: For to uker ble det kjent at Ap-profilen Jan Bøhler bytter parti og stiller til valg for Senterpartiet, og dette kan ha hatt en effekt på partiets resultat, mener Martin Stubban hos Sentio. Foto: Berit Roald (NTB)

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 6-12. oktober, og har en feilmargin mellom 0,9 og 3,2 prosent.

Vedum: - En ekstrem endring

Jubeltallene får Senterpartiets leder til å le like høyt som han pleier å gjøre. For nå kan også statsministerstolen bli innen rekkevidde for bonden fra Stange.

- Det er en ekstrem endring, slår han fast.

- Er du klar for å kunne bli Norges neste statsminister?

- Det er bare en måling, sier Vedum til Nettavisen, og penser raskt over på sakene han heller vil snakke om.

- Men vil dere kreve å få statsministeren om dere blir større enn Ap i stortingsvalget?

- Vi tar ting litt med ro vi, egentlig, og holder fokus på sakene våre hele tida. Vi skal få gjort noe for folk, sier han, og viser til at de ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering.

- Skylder du ikke velgerne en avklaring på dette når dere er jevnstore med Ap?

- Det jeg skylder er at vi som er på Stortinget skal huske hvem som er våre sjefer, og det er de som har stemt oss inn. Vi skal sørge for at avgiftene ikke blir for høye og sikre norske naturressurser - og så tror jeg politiske journalister er mer opptatt av spillet enn folk, sier Vedum.

KAN HAN OVERTA? Statsminister Erna Solberg mister sitt flertall i oktobermålingen, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nærmer seg Arbeiderpartiets oppslutning - og dermed statsministerstolen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Skal kjøpe meg en kaffe

Oktobermålingen ville gitt Senterpartiet 17 flere stortingsrepresentanter enn de har i dag, og de ville blitt en stor gruppe på Stortinget med 36 representanter. Arbeiderpartiet ville mistet 11 av sine stortingsrepresentanter, og endt med totalt 38.

- Tror du Bøhlers partibytte har hatt effekt på den store fremgangen?

- For fjorten dager siden når det skjedde, så fikk vi fram nettopp det å se mennesket og å ha tjenester for folk - at vi skal ha et Norge med små forskjeller. Det tror jeg har bidratt til å øke oppslutningen. Vi skal være forsiktige med å si at det handler om enkeltpersoner, for det handler om verdier, sier Sp-lederen, og legger til:

- De dagene fikk vi fokus på det folkevalgte skal være, at vi skal være til stede i hverdagen for folk, og løfte de som sliter, sier han.

- Blir det feiring nå?

- Jeg skal kjøpe meg en kopp kaffe, og kanskje jeg burde tatt et skolebrød. Men jeg har sett bilder av meg i det siste, så jeg tror jeg må la det blir med tanken, sier Vedum og ler høyt, før han legger til:

- Kanskje jeg tar et halvt.

Her er resultatene for alle partiene:

Ap: - Har en stor jobb foran oss

Like mye å feire er det imidlertid ikke for Arbeiderpartiet, med et resultat på 20,8 prosent. Dette er langt under stortingsvalgresultatet i 2017, som var på 27,4 prosent.

- Arbeiderpartiet går ytterligere tilbake på denne målingen, etter at de gjorde den dårligste målingen på 17 år i september. Mange som stemte Ap i 2017 er nå usikre på hva de skal stemme, sier Stubban hos Sentio.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, er ikke fornøyd.

- Nok en måling med rødgrønt flertall, men Arbeiderpartiet har en stor jobb foran oss. Folk vil ha en ny retning for landet, og skal vi sikre regjeringsskifte så trengs et sterkere Arbeiderparti, sier Stenseng til Nettavisen.

Hun sier deres store jobb framover blir å få de usikre velgerne tilbake.

- Målingen viser at det veldig mange som er usikre på hva de skal stemme ved neste valg. Arbeidet med å overbevise om at Arbeiderpartiet er alternativet som sikrer trygge jobber i hele landet, styrker våre felles velferdstjenester og gjennomfører en rettferdig klimaomstilling er allerede i gang, sier Stenseng.

GÅR TILBAKE: Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng (i midten), sier partiet har en jobb å gjøre for å øke oppslutningen fram mot stortingsvalget. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og An-nestleder Hadia Tajik.

Særlig mister Arbeiderpartiet velgere til nettopp Senterpartiet. I målingen har de et nettotap på hele 80.000 velgere til Vedums parti. I august og september hadde Ap også lekkasje til Høyre, men denne lekkasjen ser nå ut til å være tettet.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet sliter spesielt i Midt-Norge og Oslo.

Lysbakken: - Ikke Ap og Sp

I målingen får imidlertid de tidligere rødgrønne regjeringspartnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV et klart flertall sammen, og er ikke avhengig av verken Rødt eller Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å kunne bytte ut Erna Solberg som statsminister. Om dette var valgresultatet, ville partiene fått totalt 86 stortingsrepresentanter.

Det er derimot usikkert om de tre rødgrønne partiene ender i regjering sammen igjen. For mens Støre vil ha de tre partiene i sin regjering, vil ikke Vedum ha med seg SV. SV på sin side vil ha et samarbeid med alle partiene på rødgrønn side, også Rødt og MDG.

IKKE NØDVENDIG: SV-leder Audun Lysbakken mener det ikke er en nødvendig diskusjon om de vil støtte Vedum som statsminister, og påpeker at Arbeiderpartiet er det klart største på rødgrønn side. Foto: (NTB scanpix)

SV går som Arbeiderpartiet noe tilbake i målingen. Partiet får en oppslutning på 6,6 prosent, som er tilbake 0,6 prosentpoeng.

- Det er et bra resultat, men vi har ambisjoner om å fortsette å øke fram mot valget. Det gjør vi ved å snakke om hvorfor vi må få ned forskjellene og kutte utslippene, og hva som må til for å få til det, sier Lysbakken til Nettavisen.

- Kan du støtte en regjering med Ap og Senterpartiet der Vedum er statsminister?

- Vårt mål er en rødgrønn regjering, og et sterkt valgresultat for SV kan sikre at det er en slik regjering landet får. Skal vi bekjempe den økende ulikheten i makt og rikdom og løse klimakrisen trengs en regjering på venstresiden, ikke et sentrumsprosjekt med kun Ap og Sp, sier han, og understreker at de er klare til å samarbeide med både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Rødt.

- Eller er det bare Støre du uansett ønsker som statsminister?

- Det er ikke en nødvendig diskusjon å ta for oss nå, på snittet av målingene er Ap det klart største partiet på vår side, slår Lysbakken fast.

Les også: Ny måling: Nå mister Støre velgere til de fleste partier

- Uheldig ordbruk fra Solberg

Oktobermålingen er dermed ikke gode nyheter for statsminister Erna Solberg (H). Hun mister sitt flertall, og Høyre går tilbake med 1,1 prosentpoeng, til 23,6 prosent.

Om målingen hadde vært valgresultatet, ville Høyre, KrF, Venstre og Frp fått totalt 73 stortingsrepresentanter.

- Det har vært en dårlig periode for partiet med uheldig ordbruk av statsministeren i Stortinget, og debatten om hvor vidt formueskattekutt skaper flere arbeidsplasser, sier Stubban hos Sentio, og viser til at Solberg fikk refs etter å ha brukt ordet nazi i en debatt i stortingsssalen.

Men til tross for tilbakegangen er Høyre fortsatt landets største parti.

- Vi er veldig glade for enda en måling som viser at Høyre er landets største parti. Det er kjekt å se at mange setter pris på politikken vi gjennomfører i regjering, og jobben Erna gjør som statsminister, sier Høyres nestleder Tina Bru til Nettavisen.

STØRST: Høyre-nestleder Tina Bru sier hun er glad for at Høyre fortsatt er landets største parti, men sier ambisjonen er at det fortsatt skal være borgerlig flertall etter valget neste høst. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Hun påpeker at det fortsatt er lenge til valget.

- Selv om 23,6 historisk sett ville være et godt resultat for Høyre, har vi selvsagt ambisjoner om at det skal bli borgerlig flertall også neste høst. For å klare det må både vi, Venstre, KrF og Frp løfte oss, sier Bru.

Høyre har nå størst nettotap av velgere til Frp (-31 000) og Senterpartiet (-27 000).

Begge de to andre regjeringspartiene, KrF og Venstre, havner under sperregrensen på fire prosent i målingen, og får resultater på henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Jensen: - Har vært svært tydelig

Tilbake går også Fremskrittspartiet, med 1,3 prosentpoeng fra september, til 13,5 prosent. Som Arbeiderpartiet sliter de med store velgerlekkasjer til Senterpartiet, med totalt 50.000 velgere i oktobermålingen.

- Selv om vi går noe ned på denne målingen, er jeg glad for at gjennomsnittet av målingene viser at Fremskrittspartiets oppslutning nå øker for tredje måned på rad. Nå ser vi at velgerne setter pris på et tydeligere Frp, sier Jensen til Nettavisen, og påpeker:

- Vi har blant annet vært svært tydelige på at vi vil redusere skatter og avgifter, for eksempel på varer folk ofte handler i Sverige. Nylig la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett, og vi ser at Frp ikke har hånden på rattet når det gjelder flere politikkområder, sier hun.

Jensen sier Frp blant annet reagerer på at regjeringen øker egenandelene for syke mennesker og øker flere avgifter, mens de prioriterer bistand og kvoteflyktninger når Norge står midt i en krise.

TILBAKE: - Selv om vi går noe ned på denne målingen, er jeg glad for at gjennomsnittet av målingene viser at Fremskrittspartiets oppslutning nå øker for tredje måned på rad, sier Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Les også: Bileiere må betale nye avgifter: Nå reagerer Siv Jensen

Rødt havner også under sperregrensen i målingen, med et resultat på 3,3 prosent, mens Miljøpartiet de Grønne (MDG) får 4,2 prosent - og kun én respondent oppgir at han/hun vil stemme på det nye partiet Sentrum.

STABILT: MDG-leder Une Bastholm havner over sperregrensen med et resultat på 4,2 prosent i Nettavisens oktobermåling. Det er omtrent det samme resultatet de fikk i september. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Ifølge bakgrunnstallene til Sentio-målingen har nå Miljøpartiet de Grønne (MDG) flest usikre velgere. 30 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. I september var det til sammenligning KrF som hadde flest usikre velgere.

Også en del usikre velgere har Venstre (25 prosent) og SV (21,5 prosent).

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier flest (16,2 prosent) at de vil stemme på Høyre og nest flest på Senterpartiet (11,5 prosent). Bakgrunnstallene viser også at både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre har mistet flest velgere til Senterpartiet siden forrige stortingsvalg.