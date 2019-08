Ny skolestreik for klimaet 30. august

- Elever bør skulke skolen, oppfordrer MDG.

Det er planlagt streik i Oslo, Bergen, Trondheim og 11 andre byer over hele landet, opplyser Natur og Ungdom.

Miljø må være den viktigste saken i kommune- og fylkestingsvalget, krever arrangørene av en ny skolestreik 30. august, melder Natur og Ungdom.

Det blir demonstrasjon foran Stortinget klokka 12, hvor Gatas Parlament skal spille og det holdes appeller.

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, oppfordrer alle elever til å skulke skolen 30. august. Foto: Heidi Schei Lilleås

Samme dag er det planlagt streiker i over 100 andre land, men ifølge pressemeldingen vil den største internasjonale mønstringen foregå mellom 20. til 27. september.

Klimastreikerne krever blant annet at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og at mer enn halvparten av norske klimautslipp skal kuttes innen 2030. De krever også at Norge gir minst 65 milliarder kroner støtte til klimatiltak i land i sør.

- Elever bør skulke

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, oppfordrer alle elever til å skulke skolen denne dagen:

- Elever bør definitivt skule skolen. Vi husker tilbake til Greta Thunberg som har inspirert alle disse skolestreikerne. Hun droppet ut av skolen under hele valgkampen i 2018, sier Hermstad til Nettavisen.