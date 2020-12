Ny smitterekord i kommunen: - Dropp nyttårsfesten

Helse- og velferdsdirektør, Helge Garåsen, fryktet smitterekord tirsdag. Han fikk helt rett.

(Nidaros): Søndag var det 64 personer som fikk påvist smitte i Trondheim. Tirsdag kom kommunen med bedre nyheter: Mandag ble det påvist 15 nye smittetilfeller i Trondheim.

– Det er lavt, men samtidig et øyeblikksbilde. Det er all grunn til å tro at smittetallene vil være høyere i dagene som kommer. Vi vil se etterdønningene av de 64 smittede i går. Selv om de er satt i karantene, så er det grunn til å tro at noen av dem har rukket å smitte andre, sa kommunedirektør Morten Wolden i formannskapet tirsdag.

Der ble det opplyst at kommunen vil teste et stort antall personer tirsdag.

– Derfor forventer jeg ny smitterekord i dag, dessverre, fortalte helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i det samme møtet.

Ny rekord

Den stående bekreftede rekorden, er 64 smittede på én dag i Trondheim. Det var søndag 27. desember.

Onsdag morgen viser MSIS at det tirsdag 29. desember, ble registrert 79 tilfeller av koronaviruset i Trondheim.

Tallene fra MSIS og Trondheim kommunes egne tall, kan variere noe.

Overfor Nidaros bekrefter Garåsen at tallene stemmer. Det vil da si at 505 personer ha blitt smittet av viruset de to siste ukene.

Det gir et smittetall som viser 245,9 smittede per 100.000 innbygger.

Til sammenligning hadde ifølge MSIS, Oslo 133 nye tilfeller i går. Det gir et smittetall på 194,2 tilfeller per 100.000 innbygger.

Dropp feiringen

Kommunedirektør, Morten Wolden, har innkalt kriseledelsen til møter onsdag.

– Dette viser bare alvoret i situasjonen vi står i, sier Wolden til Adresseavisen.

Wolden kommer allerede før klokken 08.00 med følgende budskap fra kriseledelsen:

De som har planlagt nyttårsfest - dropp den.

Dette dreier seg ikke om smittebomber i festmiljøer, men om deg og meg og hvordan vi opptrer de neste dagene og ukene.

Fra mandag av må alle som kan ha hjemmekontor ha hjemmekontor.

