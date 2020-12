Ny smitterekord i Trondheim: - Aldri vært så alvorlig som nå

Trondheim kommune opplyser at det er registrert 64 nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet.

54 smittede har kjente nærkontakter. To personer nekter å oppgi hvem de har vært i kontakt med, skriver kommunen i en pressemelding.

– En gjenganger blant de smittede er at de har deltatt i selskapelighet før jul, enten i privat sammenheng eller ute, skriver kommunen.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til avisa Nidaros at kriseledelsen er kalt inn til møte mandag ettermiddag.

- Vi skal gå gjennom status og situasjonen i Trondheim. Det er et stygt tall og vi er rødest i landet nå. Det har aldri vært så alvorlig som nå, sier han til avisa.

Forrige smitterekord i Trondheim ble satt 1. juledag, da var det 44 nye smittetilfeller i kommunen. Dagens hopp var varslet av Trondheim kommune tidligere mandag.

Det ble gjennomført 833 tester i kommunen søndag, og 1.548 personer er allerede satt opp til test de kommende dagene.

41 av de smittede er menn, 23 er kvinner. Det er flest yngre voksne, med 17 i 20-årene og 14 i 30-årene.

Andre juledag innførte Trondheim strengere tiltak etter at det ble konstatert et pågående utbrudd i byen og 34 nye smittede ble oppdaget. Blant annet er det innført skjenkestopp klokka 22 og et tak på ti sosiale kontakter utenfor jobb og husstand.

Dette er de nye smittetilfellene i Trondheim 27. desember De smittede er: 41 smittede er menn, 23 kvinner.

11 personer i 10-årene, 17 i 20-årene, 14 i 30-årene, 10 i 40-årene, 4 i 50-årene, 6 i 60-årene og 1 i 70-årene.

54 av de smittede har kjent nærkontakt.

For 10 av dem er smittekilden foreløpig uavklart.

To (yngre voksne) angir moderate symptomer. De andre har milde symptomer. Kilde: Kilde: Trondheim kommune

