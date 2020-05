Ny statsråd-utnevnelse mottar kritikk

Nok en statsråd med bakgrunn fra First House blir hentet inn av Solberg-regjeringen. - Problematisk svingdør, mener Eivind Trædal (MDG).

Saken oppdateres!

Lørdag ble det ble kjent at 27 år gamle Ida Lindtveit Røse blir Norges yngste statsråd noen sinne når hun skal vikariere for Kjell Ingolf Ropstads som barne- og familieminister.

KrF-lederen skal nemlig ut i pappapermisjon fra 1. juni til 20. august.

Men tiltredelsen høster kritikk på grunn av Røses bakgrunn fra PR-byrået First House.

- Problematisk svingdør

- Hun virker dyktig og godt kvalifisert på alle måter, men det jeg er kritisk til er at regjeringen nok en gang velger en statsråd med bakgrunn fra First House, sier MDG-politiker Eivind Trædal til Dagbladet.

Han poengterer at problemstillingen har blitt tatt opp mange ganger tidligere, helt tilbake i Stoltenberg-regjeringen med Bjarne Håkon Hanssen, og nylig med Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp) som begge kom fra jobb i First House.

- For veldig mange ser det ut til å være en slags svingdør, der en enten utøver politisk makt, eller selger den til høystbydende. Det er problematisk for demokratiet om PR-byråene blir en innbytterbenk for partiene, sier Trædal.

Røses kundelister skal bli offentliggjort på First Houses nettsider i løpet av dagen, opplyser administrerende direktør Per Høiby.

- Statsrådfabrikk

SVs Karin Andersen er også kritisk til ansettelsen.

- Dama er både dyktig og hyggelig, men First House er blitt en politiker- og statsrådfabrikk, en maktstruktur som verken er valgt eller noen har innsyn i. Elitens håndplukkede influensere har allerede for stor makt, skriver hun på Twitter.

Røse var leder i Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2015 til 2017 og har den siste tiden vært gruppeleder for KrF i Viken. Hun har i tillegg til First House-jobben også vært ansatt i NHO og Abelia.

Lover PR-forbud

Dersom de rødgrønne vinner valget til neste år, vil Senterpartiet sette foten ned for statlig bruk av PR-byråer.

Det sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG i februar.

– Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får lov til å bruke null kroner på PR-byråer. Null, sa Vedum, som viste til at staten det siste året har brukt 680 millioner kroner på PR-rådgivning.

Sp-lederen advarte også mot tette bånd mellom PR-bransjen og statsapparatet.

– Det er nå en svingdør mellom PR og norsk politikk som vi aldri har sett i norsk politikk noen gang. Det skal ikke gjenta seg at en eller annen som arbeider i First House eller lignende byråer skal bli oppnevnt til statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver. I hvert fall ikke så lenge jeg er partileder, sa han og langet særlig ut mot Frp.

Både Frps nestleder Sylvi Listhaug og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara kom rett fra First House til statsrådsstillinger.

– Frp har satt dette i system, sa Vedum.

Tidligere i år ble også Mathias Fischer fra PR-byrået Try Råd oppnevnt til statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).