Ny studie: 98 prosent utviklet antistoffer mot koronaviruset

Av 160 som ble testet, var det bare én person som ikke utviklet antistoffer.

NEW YORK (Nettavisen): En ny studie fra Institut Pasteur og universitetssykehus i Strasbourg viser at nesten alle leger og sykepleiere som ble smittet av en mild form for koronaviruset utviklet antistoffer som kan beskytte dem mot å bli smittet igjen.

98 prosent utviklet antistoffer

Ifølge Bloomberg viser undersøkelsen blant 160 frivillige at alle bortsett fra én person utviklet antistoffer i løpet av 15 dager etter at de ble smittet av viruset.

Tester viste at nesten samtlige ansatte hadde antistoffer som var i stand til å nøytralisere viruset i løpet av 41 dager etter at de hadde utviklet symptomer.

Bloomberg skriver videre at denne forskningen er med på å gi svar på om hvorvidt folk som har hatt koronaviruset, spesielt de som ikke blir alvorlig syke, utvikler antistoffer som beskytter dem mot å bli smittet på nytt.

I undersøkelsen fremkommer det at flere og flere utviklet antistoffer over tid. Mens bare 79 prosent av deltakerne hadde utviklet antistoffer etter 20 dager, hadde 98 prosent av dem utviklet antistoffer etter 41 dager. Tester tatt før forskningsprosjektet startet, viste at de alle tidligere hadde vært smittet av koronaviruset.

- Dette funnet støtter bruk av serologisk testing for diagnose av individer som har kommet seg etter SARS-CoV-2-infeksjon, skriver Arnaud Fontanet i Institut Pasteur’s i forskningsrapporten.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttalt at det ikke finnes noe bevis for at folk som har blitt friske etter å ha vært smittet av koronaviruset er beskyttet mot en ny infeksjon.

På verdensbasis pågår det nå arbeid med over 100 ulike vaksiner, og WHO har advart om at det kan ta mellom ett og halvannet år før en vaksine er på plass.

Norge: Under 2 prosent har antistoff

Undersøkelser tatt i Norge viser at svært få nordmenn har utviklet antistoffer, og Folkehelseinstituttet (FHI) tror derfor at svært få nordmenn har vært smittet. Blodprøver tatt fra en gruppe med 480 personer i Oslo-området bekrefter at det er under 2 prosent, færre enn 1 av 50, som har antistoff mot koronaviruset i blodet.

Folkehelseinstituttet vil nå sette i gang flere undersøkelser for å holde oversikt over koronaviruset, og testpersoner vil bli bedt om å sende inn spyttprøver.

En undersøkelse fra svenske folkehelsemyndigheter viser for øvrig at bare 7,3 prosent av innbyggerne i Stockholm hadde utviklet antistoffer mot covid-19 i begynnelsen april.

Om man ser til Storbritannia og London, så viser en undersøkelse at 17 prosent av Londons innbyggere har utviklet antistoffer mot viruset. I resten av England gjelder det kun for 5 prosent – eller én av 20 innbyggere.

I USA viste en antistofftest i slutten av april at 13,9 prosent av de testede i New York var smittet.

- Ja, vi tror koronasyke blir immune

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere uttalt at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte, men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

– Dette har vært mye diskutert. Det vi nå tror, er at de som har vært gjennom sykdommen, får en type immunitet. Det som fremdeles er usikkert er hvor lenge man blir immun – om det er snakk om uker, måneder eller år. Og om det spiller en stor rolle om man har hatt en alvorlig sykdom eller en lett sykdom, har Guldvog tidligere uttalt til NTB.