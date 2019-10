Ny studie bekrefter ekspertenes advarsler: - Fungerer ikke i nærheten av det reklamen beskriver

En ny studie viser at 89 prosent av biler med automatisk nødbrems, ikke stopper for barn ved fotgjengeroverganger.

- Resultatene fra AAA bekrefter det vi i NAF har advart mot lenge, nemlig at bilfabrikantene leverer systemer som ikke fungerer i nærheten av det reklamen beskriver, sier Nils Sødal i NAF til Nettavisen.

Testen av automatisk nødbrems er gjennomført av American Automobile Association (AAA) på 2019-modellene av Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 og Toyota Camry.

KRASJTEST: Bilde fra testen av hvor godt automatisk nødbrems fungerer overfor fotgjengere. Foto: (AAA)

AAA har gjennomført biltestene med bruk av dukker på bane, i hastigheter på 20 og 30 mph. (32 og 48 Km/t.).

Resultatene

Tester med dukker i voksenstørrelse, viste at de automatiske nødbremsene forhindret kollisjon i 40 prosent av tilfellene. I tillegg ble hastigheten redusert i 35 prosent av tilfellene. Da i gjennomsnitt 7 og 8 km/t. når hastighetene var henholdsvis 32 og 48 km/t.

STORE FORSKJELLER: Undersøkelsen viser også at det er store forskjeller mellom systemene på de ulike bilene. Toyota unngikk kollisjon med fotgjengere hver gang under test i 32 km/t. Chevrolet og Tesla derimot, kolliderte hver gang. Foto: Fra rapporten Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection (AAA)

I tester med bruk av dukker i barnestørrelse, ble kollisjon unngått i 11 prosent av tilfellene. Ved testhastighet 20 mph (32 Km/t), ble hastigheten redusert i 25 prosent av tilfellene. Da med i gjennomsnitt 9,4 km/t.

I tester der overgangsfeltene kom rett etter en høyresving, senket ingen av bilene hastigheten før kollisjon.

De testede systemene fungerte ikke i mørket. I tillegg har Dinside gjennomført en test av automatisk nødbrems som viser at systemene ikke tar høyde for vinterføre.

SØDAL: Nils Sødal i NAF sier at undersøkelsen viser at bilfabrikantene leverer systemer som ikke fungerer like godt som reklamene beskriver. Foto: Naf

- Kan ikke stole blindt på støttesystemene

- Testresultatene viser at man ikke skal stole blindt på de elektroniske støttesystemene i bilene. Du som sjåfør må alltid være årvåken og følge med. Automatisk nødbrems og andre støttesystemer er hjelpemidler som skal hjelpe deg i en kritisk situasjon, ikke gjøre all jobben for deg, sier Sødal til Nettavisen.

Han påpeker likevel at dette og andre systemer er bra for bilister og andre trafikanter.

- Støttesystemene i bilene reduserer ulykker. Det viser også denne testen, selv om vi gjerne skulle sett enda bedre resultater. Særlig i forhold til gjenkjenning av barn som krysser veiene.

Du kan lese hele undersøkelsen her (pdf).