Ny studie med lovende funn om munnskyll og korona

Følger opp laboratoriefunn med kliniske undersøkelser for å se om munnskyll kan ta knekken på koronaviruset hos pasienter. Andre forskere advarer mot falsk trygghet.

En ny studie viser at koronaviruset dør etter 30 sekunders eksponering for munnskyll i et laboratorium.

Studien, som er gjennomført av forskere ved Cardiff University, er ennå ikke fagfellevurdert, men er likevel omtalt av de store britiske mediene.

Studien viser lovende tegn til at lett tilgjengelig munnskyll, som inneholder minst 0,07 prosent cetylpyridiniumklorid (CPC), kan bekjempe viruset sars-cov-2 (som forårsaker sykdommen covid-19), melder BBC.

Studien underbygger funnene i en annen studie, som viste effektive resultater på at munnskyll med CPC reduserer virusbelastningen til koronaviruset. Virusbelastningen (viral load) er uttrykk for mengden virus i et gitt volum.

Andre forskere advarer imidlertid mot at folk skal gå rundt å tro at daglig bruk av munnskyll kan erstatte smitteverntiltak som munnbind og sosial distansering. - Det vil være en stor feiltagelse, og kan forårsake enda mer sykdom og død, sier spesialist.

Reduserer nivået i spyttet?

Forskere ved Cardiff University gjennomførte laboratoriske tester hvor de forsøkte å etterligne forholdene til en persons nesesvelg og munnsvelg. De brukte munnskyllmerker som blant annet Dentyl.

De foreløpige laboratoriefunnene følges nå opp med kliniske undersøkelser ved Wales universitetssykehus i Cardiff. Hensikten med de kliniske undersøkelsene er å påvise hvorvidt vanlig munnskyll kan redusere nivåene av koronavirus i spyttet til pasienter. De kliniske undersøkelsene pågår i tolv uker, og resultatet er ventet en gang på nyåret.

- Selv om denne in vitro-studien (noe som foregår i et prøveglass red.anm. ) er oppmuntrende og et positivt skritt, trengs det åpenbart kliniske undersøkelser, sier professor ved Cardiff University, David Thomas, til det britiske nyhetsbyrået Press Association.

Professor Thomas leder de kliniske undersøkelsene.

- Mens disse munnskyllene tilintetgjør viruset veldig effektivt i laboratorium, så må vi se om det virker hos pasienter, og det er poenget med den pågående kliniske undersøkelsen, sier han.

- Vi er nødt til å forstå hvorvidt effekten av munnskyll på covid-19, som ble oppnådd i et laboratorium, kan gjenskapes hos pasienter. Og vi ser fram til å fullføre våre kliniske tester tidlig i 2021, sier Thomas.

Et viktig supplement?

Nicholas Claydon, som er spesialist innen periodonti (tannbehandling) og klinisk forsker ved Universitetet i Bristol, omtaler studien som verdifull.

- Hvis disse positive resultatene kan gjenspeiles i den kliniske studien til Cardiff University, så kan CPC-basert munnskyll av typen Dentyl som ble anvendt i in vitro-studien, bli et viktig supplement i folks rutine, sammen med håndvask, fysisk distansering og bruk av munnbind, både nå og i tiden framover, sier Claydon, ifølge Sky News.

Flere studier på munnskyll



Det er gjort flere andre tilsvarende laboratoriske studier rundt om i verden på virkningen munnskyll har på koronaviruset. Spesialist innen periodonti ved University of California i San Fransisco, Yvonne Kapila, sier det ikke er noen banebrytende idé å forske på hvilken virkning munnskyll har på smittsomme virus. Men ettersom koronaviruset er påvist i både munn og nese, er det «enorm interesse for dette området», skriver The Washington Post.

En gruppe forskere i Tyskland fant ut at flere munnskyllprodukter, inkludert Listerine, hadde betydelig effekt på å redusere virussmitte, ifølge en studie som ble publisert i Journal of Infectious Diseases i juli måned.

I en annen studie som ble publisert i Journal of Medical Virology, antydet forskere at Listerine og tilsvarende munnskyllprodukter kunne potensielt minke risikoen for smitteoverføring av koronaviruset, samt «gi ytterligere beskyttelse».

Studien ble gjennomført av forskere ved Pennsylvania State University College of Medicine.

- Funnene antyder at hvis du har viruset i munnen din, så vil det drepe det, samt redusere muligheten for at du kan spre det til andre, sier forskningsleder i studien, professor Craig Meyers, ifølge avisen.

Advarer: Kan forårsake enda mer død

Lege og spesialist på infeksjonssykdommer ved George Washington University, Hana Akselrod, omtaler funnene om munnskyll og korona som «interessante», men understreker at det på ingen måte kan anvendes som et trygt smitteverntiltak.

- Hvis folk slutter med munnbind og sosial distansering fordi de tror at det å gurgle munnvann vil forhindre virusspredning, og vi har foreløpig ikke bevis for at det virker, vil det være en stor feiltagelse, og kan forårsake enda mer sykdom og død, uttalte Akselrod til The Washington Post nylig.

Assisterende professor og øre-, nese-, halskirurg ved Johns Hopkins Medicine, Nicholas Rowan, er også skeptisk til om munnskyll kan være noe trygt smitteverntiltak.

Han tror ikke at bruk av munnskyll vil kunne beskytte folk mot å bli smittet.

- Jeg tror ikke dette er noe bra smitteverntiltak. Vi ser først og fremst på hva det gjør med selve viruset istedenfor hva det gjør med kroppen. Jeg mener det er to vidt forskjellige tilnærminger, sier Rowan.

