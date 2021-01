Ny studie: Én av tre utskrevne koronapasienter returnerer til sykehuset innen fem måneder

Britisk studie med oppsiktsvekkende koronavirus-funn.

Mange koronavirus-«overlevende» returnerer til sykehuset eller dør innen noen måneder, kommer det frem i en ny studie.

Forskere fra University of Leicester og Office for National Statistiscs (ONS) fant nemlig ut at pasientene som ble skrevet ut hadde en tredels sjanse for å bli innlagt igjen i løpet av fem måneder.

Gruppen avdekket også at én av åtte døde senere av korona-relaterte helseproblemer på sykehus.

Over 14.000 returnerte

Tallene inkluderer bare de som ble behandlet på sykehus for Covid-19, og ikke alle andre som har viruset.

Forskerne undersøkte også pasienter under den første smittebølgen av pandemien, da behandlingen var mindre effektiv.

Ifølge WalesOnline fulgte studien utviklingen til 47.780 mennesker som ble utskrevet fra sykehus i fjor vår, etter at tilstanden deres forbedret seg.

Av disse returnerte 14.047 tilbake til sykehuset i løpet av 140 dager, mens 5877 av dem døde senere av korona-relaterte årsaker.

Mens koronavirusinfeksjonen kan vare i bare noen dager, har folk meldt om symptomer på sykdommen i flere måneder etterpå.

Diabetes-funn

Langtidseffektene av koronaviruset kan bety at pasienter utvikler hjerteproblemer, samt diabetes, lever- og nyreproblemer.

Studieforfatter Kamlesh Khunti, professor i primæromsorg for diabetes 2 og vaskulær medisin, fortalte Daily Telegraph at dette var den «største studien av personer som ble utskrevet fra sykehus etter å ha blitt innlagt med koronaviruset».

- Folk ser ut til å dra hjem, få langtidseffekter, komme tilbake og dø. Vi ser nesten 30 prosent har blitt lagt inn igjen, og det er mange mennesker. Tallene er så høye, sa Khunti.

Advarselen hans kommer etter at en undersøkelse fra Kina i forrige uke avdekket at koronapasienter kom tilbake til sykehuset med en annen diagnose. I tillegg hadde mange utviklet ytterligere komplikasjoner.

- Vi vet ikke om det er fordi Covid ødela betacellene som lager insulin, slik at du får diabetes type 1, eller om det forårsaker insulinresistans, og at du utvikler type 2. Men vi ser i hvert fall disse overraskende nye diagnosene av diabetes, la Khunti til.

- Så viktig

Christina Pagel, direktør for den kliniske operasjonelle forskningsenheten ved University of College London, twitret at «dette arbeidet er så viktig».

- Covid handler om så mye mer enn døden. En betydelig belastning for langvarig sykdom etter innleggelse for Covid.

De siste tallene i Storbritannia som ble publisert i går, viser at dødsfall og antall sykehusinnleggelser fortsetter å øke, men antallet nye tilfeller synker to uker etter den siste nedstengningen.

Søndagens tall besto av 671 registrerte dødsfall, 37.475 mennesker på sykehus i gjennomsnitt hver dag og 38.598 nye tilfeller per dag.

