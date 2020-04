Ny studie: Remdesivir har ingen effekt mot koronaviruset

Legemiddelet ekspertene hadde mest tro på i kampen mot koronaviruset, har ikke hatt noen effekt i den første studien.

Remdesivir ble egentlig utviklet for å bekjempe Ebola-viruset, og er et et bredspektret antiviralt legemiddel. Antivirale legemidler helbreder ikke en virussykdom, men bremser den.

Flere eksperter har tidligere uttrykt håp om at dette legemiddelet kunne bidra til å bekjempe koronaviruset. Assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Bruce Alyward uttalte blant annet følgende:

- Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er Remdesivir.

Måtte avsluttes tidlig

I en ny studie publisert i tidsskriftet Lancet har derimot legemiddelet ikke hatt noen effekt, og studien måtte i tillegg avsluttes tidlig hos flere av pasientene på grunn av bivirkninger.

Studien ble gjennomført i Hubei i Kina mellom 6. februar og 12. mars 2020. Det var 237 pasienter med i studien, der 158 fikk Remdisivir, og 79 fikk et placebo. Det var ingen forskjell i rekovalensestid, altså tiden det tar å bli frisk, blant pasientene, og like under 14 prosent av de som mottok legemiddelet døde, mot nesten 13 prosent av de som fikk placebo.

Bruken av Remdesivir ble stoppet tidlig hos 18 av de 158 pasientene på grunn av bivirkninger, og bruk av placebo ble stoppet hos 4 i kontrollgruppen av samme årsak. Studien opplyser imidlertid ikke hvilke bivirkninger som førte til at studien ble avsluttet.

Av pasientene i studien var det 89 menn og 69 kvinner som fikk Remdesivir, og 51 menn og 27 kvinner som fikk placebo. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og flere hadde underliggende sykdommer. Det var litt flere som hadde høyt blodtrykk, diabetes eller hjertesykdommer i gruppen som fikk Remdesivir enn de som fikk placebo.

Publisert og fjernet fra WHOs nettsider

Ifølge en artikkel publisert i The Guardian, ble studien publisert på WHO sine sider allerede forrige uke, men ble siden fjernet fra nettsiden. Talsperson Tarik Jasarevic grunnet dette med at den hadde blitt lastet opp for tidlig ved et uhell.

- Et utkast til dokumentet ble levert av forfatterne til WHO, og deretter utilsiktet lagt ut på nettsiden. Dokumentet ble tatt ned så snart feilen ble oppdaget, og blir nå gjennomgått. Vi venter på en endelig versjon før vi kommenterer, sier Jasarevic til avisen.

Koronaviruset fører til massive matkøer i New York:

Positive resultater

Det er legemiddelgiganten Gilead som produserer Remdesivir, og de har tidligere meldt at et storskala-forsøkt med legemiddelet har gitt positive resultater.

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci viste til det amerikanske forsøket onsdag.

– Remdesivir har en opplagt, signifikant, positiv effekt på å korte ned sykdomsforløpet. Dette viser at Remdesivir kan blokkere viruset, sa Fauci ifølge NTB.

Han mener den kinesiske studien ikke er tilfredsstillende nok.

Remdesivir testes også ut i Norge, som del av en studie fra WHO.

Eksperimentell medisin

Infeksjonslege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørn Blomberg, har tidligere opplyst til Nettavisen at Remdesivir er en eksperimentell medisin som ikke er godkjent for rutinemessig behandling for noen sykdommer per i dag.

- Remdesivir er likevel trolig det midlet som flest har tro på fordi laboratoriestudier og dyrestudier har vist effekt av Remdesivir mot SARS og MERS, de to kjente koronavirusene som har gitt alvorlig sykdom tidligere, samt at medikamentet har vist seg å ha relativt lite bivirkninger, uttalte Blomberg.

Han sa videre at legemiddelet har blitt satt som førsteprioritet for medikamenter som bør undersøkes i behandlingsstudier for covid-19 av WHO, og at kombinasjonen av hiv-medisinene lopinavir og ritonavir, som er lett tilgjengelig, er satt opp som andre prioritet.