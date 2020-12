Ny studie sår tvil om menneskeskapt oppvarming i Arktis

En ny studie peker på flere store jordskjelv som mulig årsak til utslipp av metangass i Arktis.

Studien er skrevet av Leopold Lobkovsky ved Moskvas institutt for fysikk og teknologi (MIPT). Han er leder for MIPTs Laboratorie for geologisk forskning av Arktis og kontinentalplater på verdenshavene. Han er også medlem av Det russiske forskningsakademiet.

Studien er publisert i forskningsnettstedet Geosciences og gjengitt i forenklet versjon i Eurekalert. Lobkovsky sier at dette foreløpig er en hypotese, og at det gjenstår arbeid før den kan bekreftes eller forkastes.

Mangler ved gjeldende teori

Global oppvarming er blant vår tids store tema, og det ledende synet er at menneskelig aktivitet øker konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren, som forhindrer at varme unnslipper jorda, og på den måten varmer opp planeten. I Arktis fører oppvarmingen til at jorda tiner, og slipper ut metan.

Les også: Meteorolog: - Global oppvarming utvider sommeren i Nord-Norge

Lobkovsky mener at denne teorien ikke forklarer at temperaturene til tider har økt ganske dramatisk på kort tid i Arktis.

I den tiden målinger har pågått, har man sett to perioder med kraftig temperaturøkning i Arktis: Den første var på 1920- og 30-tallet. Den andre startet på 80-tallet og har pågått til i dag.

Hypotesen

Lobkovskys teori er at de kraftige temperaturøkningene ikke er forårsaket av oppvarming av jordsmonnet, men at metan har blitt forløst som følge av jordskjelv.

Les også: WMO: 2020 blir et av de tre varmeste årene

I studien viser Lobkovsky hvordan temperaturøkninger i Arktis er sammenfallende med to serier med store jordskjelv i øyrekken Aleutene helt nord i Stillehavet. Han har da tatt hensyn til at skjelvinger i jordskorpen reiser som bølger rundt jordkloden.

Det er cirka 2000 kilometer fra Aleutene til områdene ved Arktis. Bølger i tektoniske plater, etter jordskjelv, reiser med en hastighet på 100 kilometer i året.

Hans studie viser at 15 til 20 år etter jordskjelvene i Aleutene, så gikk temperaturen kraftig opp i Arktis.

Lobkovsky mener å kunne påvise at disse skjelvene har ristet grunnen nok til at metangassen har blitt ustabil og blitt løslatt i havet og i luften, og på den måten forårsaket oppvarming.

- Klar sammenheng

- Det er en klar sammenheng mellom store jordskjelv i Aleutene og faser med global oppvarming, sier Lobkovsky og peker på overføring av spenning gjennom jordskorpen.

- Disse ekstra belastningene er i stand til å ødelegge metastabile gasshydrater og permafrost, og frigjøre metan, sier han.

Lobkovsky sier at hans modell og teori trolig vil bli gjenstand for mye diskusjon, og at hans modeller kan forbedres, slik at hypotesen kan bekreftes eller forkastes.

Reklame 10 gode kupp fra julesalget