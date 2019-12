Ny studie: Skifte til grønn energi vil være nedbetalt på sju år

Undersøkelsen estimerer investeringen til 650 trillioner kroner med en årlig besparelse på 99 trillioner kroner.

Det er professor Mark Jacobsen ved Stanford University som sammen med flere andre har undersøkt hva som må til for å gjøre Jordas 143 mest forurensende land grønne, og hva det vil koste. Studien er publisert i journalen One Earth.

Studien ble offentliggjort omtrent samtidig som internasjonale aviser, blant andre Wall Street Journal, siterer avtroppene oljeminister Kjell-Bjørge Freiberg (Frp) på at Norge vil produsere olje så lenge det er etterspørsel.

Studien har tatt utgangspunkt i et skifte fra fossil energi til energi fra sol, vind og vann, og hvor mye det vil koste å bygge ut produksjonen, infrastruktur for transport og nok lagringskapasitet. I studien er skiftet tenkt innen 2050.

Prislappen er estimert til 73 trillioner dollar for de 143 landene i verden som forurenser mest. Norge er på denne lista, ifølge en liste Daily Mail gjengir. Fordi fornybar energi er billigere å produsere over tid, vil investeringen nedbetale seg selv etter noen år.

Teknologisk flaskehals

Fordi elektrisitet er en mer effektiv energikilde enn fossilt drivstoff, vil også det totale energibehovet gå ned.

Den anerkjente økonomiavisen Bloomberg siterer Jacobsen på at det vil ta sju år å nedbetale investeringen som er nødvendig for å skifte verden til grønne energikilder.

Jacobsen forsker også på hvordan fossilt drivstoff påvirker luften, været og klima. Han er en varm tilhenger av det grønne skifte, og har tidligere uttalt at den største utfordringen er sosial og politisk, ikke økonomisk og teknologisk.

- Det er i virkeligheten ingen nedside med dette skifte. Mange frykter at det vil bli for dyrt. Forhåpentligvis vil denne rapporten fjerne noe av frykten, sier han til Bloomberg.

Jacobsen mener at flaskehalsen ikke er økonomi, men at dagens teknologi ikke er istand til å sikre tilførsel av strøm til enhver tid.

Science Daily siterer studien på at det grønne skifte vil skape 28,6 millioner flere jobber enn de som vil gå tapt ved avviklingen av bruken av fossilt drivstoff.

I tillegg mener forskerne at den renere luften vi får med fornybar energi vil spare 63.000 menneskeliv årlig bare i USA.

Mange usikkerheter

Science Daily poengterer at modellen kommer med flere usikkerheter. Vi kjenner ikke til hvordan verdens energibehov vil være i fremtiden. Den forutsetter også at energi kan flyttes fra der det er overskudd til der det er underskudd, uten tap under transport, noe som aldri er tilfelle.

I studien argumenterer Jacobsen for at verden bør deles inn i mange mindre strømnett, slik at tap under transport skal bli et mindre problem.

Et annet problem er at fornybar energi er avhengig av været for å produsere. Dette gjør tilbudet usikkert. Studien argumenterer for at elektrifisering i seg selv vil gjøre at etterspørselen kan bli mer fleksibel fordi strøm fra nettet vil kunne lade opp lokale batterier før det blir brukt til for eksempel transport.

I studien poengterer Jacobsen at scenariet laget, ikke er den eneste veien i et grønt skifte.

- Vi har bare forsøkt å lage ett scenario for 143 land, for å gi menneskene i disse landene en tro på at det er mulig. Men det er mange andre løsninger og mange andre scenarioer som kan fungere, skriver han i studien.