Ny studie: Stenging av skoler har trolig liten effekt på smittespredning

Bevisgrunnlaget for nasjonal stenging av skoler som tiltak for å bekjempe covid-19, er «veldig svakt», viser en fersk studie.

Forskere ved University College London hevder i en ny studie at stenging av skoler har en begrenset effekt for hindring av smittespredningen. Studien ble publisert mandag kveld på det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet Child and Adolescent Health, og er omtalt av en rekke internasjonale medier som The New York Times og CNN.

Forskerne viser til tidligere studier som antyder at stenging av skoler som smitteverntiltak, hindrer bare 2 til 4 prosent av dødsfallene knyttet til covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2.

Forskerne har gjennomgått 16 studier som omhandler epidemier med sars, mers, sesonginfluensa og det nye koronaviruset (sars og mers tilhører også koronavirusfamilien). Funnene deres tyder på at bevisgrunnlaget for nasjonal stenging av skoler som et tiltak for å bekjempe covid-19, er «veldig svakt».

«Det nåværende bevisgrunnlaget for å støtte opp om nasjonal stenging av skoler for å bekjempe covid-19, er veldig svakt, og data fra influensautbrudd antyder at skolestenging kan ha relativ liten effekt for et virus med covid-19s høye overførbarhet og tilsynelatende lave kliniske effekt på skolebarn,» lyder studien.

«Data fra sars-utbruddet i Kina, Hongkong og Singapore antyder at stenging av skoler ikke bidro til å få kontroll over epidemien,» opplyser forskerne.

- Vi vet fra tidligere studier at skolestenging har sannsynligvis størst effekt hvis viruset har lav overførbarhet og angrepsraten er høyere hos barn. Dette er det motsatte av tilfellet for covid-19, sier Russell Viner, en av medforfatterne bak studien, ifølge The New York Times.

- Beslutningstagere må være klar over de tvetydige bevisene når skolestenging vurderes for covid-19, gitt den inngripende og langvarige effekten det vil ha for barn, spesielt de mest vanskeligstilte, sier han.

Fakta Fakta om forlengede smitteverntiltak i Norge ↓ Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april. * «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot koronasmitten. * Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner fra 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. * 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. * 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. * 20. april: Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta. Men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. * 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern. * 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak. * Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni. * Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges (maks fem personer og to meters avstand). * Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen. Følgende tiltak, vedtatt 12. og 24. mars, videreføres: * Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. * Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. * Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise, skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. * Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. * Reglene om bortvisning ved grensen av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag. * Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges. * Alle som kan, oppfordres fortsatt til å ha hjemmekontor. * Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020. * Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. * Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. * Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt. * Alle landets trafikkstasjoner holder stengt. * Kollektivtransport opprettholdes. Kilde: NTB

- Ny data fyller hullene

Danmark har stort sett ligget ett skritt i forkant av Norge, både når det gjelder innføring av strenge smitteverntiltak som stenging av barnehager og skoler, og en gradvis oppmykning av tiltakene.

Den danske virologen og professoren Allan Randrup Thomsen var i utgangspunktet skeptisk til Danmarks beslutning på mandag om å gjenåpne skoler (opptil 5. trinn) og barnehager etter påske.

- Mitt problem i går (mandag red.anm.) var at jeg følte det ikke fantes tilstrekkelig informasjon om hvordan smitten sprer seg blant barn. Derfor var jeg usikker på om det var riktig beslutningen å åpne opp skoler og barnehager. Men jeg har fått vite at det er ny data fra Island som fyller hull i denne informasjonen. Dataen tilsier at barn har kun 25 prosent risiko sammenlignet med voksne for å bli smittet og spre viruset, sier Randrup Thomsen til Nettavisen.

- Jeg er ikke lenger utrygg på samme måte, nå som den informasjonen foreligger, sier Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentell virologi ved Institutt for immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet.

Randrup Thomsen henviser til uttalelser som professor i medisin ved Islands Universitet, Kári Stefánsson, har nylig gitt til Aftenposten. Stefánsson er grunnlegger av genteknologiselskapet Decode, som står bak den omfattende koronatestingen på Island.

- Dette er ikke noe vitenskapelig data, så man kan ikke lese og se gjennom for å vurdere om de har rett. Men jeg stoler på islandske autoriteter, og Stefánsson er en autoritet, sier Randrup Thomsen.

Rammer 1,6 milliarder barn og ungdom

Det er svært begrenset med data for det nye koronaviruset, men tilgjengelig data og forskning tyder på at barn ofte får milde covid-19-symptomer. Av de første 45.000 bekreftede smittetilfellene i Kina, var det ingen dødsfall blant barn under ti år. I USA utgjorde barn mindre enn 2 prosent av de 149.760 bekreftede koronatilfellene i tidsperioden 12. februar til 2. april, ifølge CNN.

Ifølge Unesco er 1,6 milliarder barn og ungdom i verden rammet av stengte skoler som nasjonale smitteverntiltak. 188 land har innført skolestengning som smitteverntiltak, ifølge organisasjonen.

- Ingen stor grunn til bekymring

I likhet med Norge, så har debatten rundt gjenåpning av skoler og barnehager også rast i Danmark. Den danske forskeren i infeksjonssykdommer Christian Wejse mener foreldre ikke har noe å bekymre seg for med tanke på å sende barna tilbake til skoler og barnehager.

- Jeg synes ikke det er stor grunn til bekymring. Vi vet at barn blir veldig lite påvirket og får veldig få symptomer på covid-19. Derfor er de sannsynligvis også mindre smittsomme, sier han til danske Ekstra Bladet.

- Det er kun 0,1 prosent av de barna som får symptomer som havner på sykehus. Og dødeligheten er tett opp mot null, sier han.

Frykten er at barn skal bli smittet i barnehagen eller skolen og ta med smitten hjem, og i verste fall smitte familiemedlemmer som er i risikogruppen.

Fakta Fakta om smitteverntiltak i Danmark ↓ Oversikten omfatter tiltak fram til slutten av august * Den 13. mars innførte Danmark en rekke tiltak for å bremse koronavirusutbruddet. * Mandag 6. april varslet statsminister Mette Frederiksen at landet starter en forsiktig og gradvis gjenåpning etter påske, såfremt tallene på alvorlig syke går riktig vei og folk fortsetter å holde avstand. * Barnehagene gjenåpner 15. april. Det gjør også skolene, men kun for elever fra 0. til 5. klasse. Planen er at de eldste elevene i grunnskolen skal tilbake på skolen 10. mai. * Grupper av mennesker skal ikke være flere enn ti – både innendørs og utendørs. Dette gjelder fram til 10. mai og kan bli forlenget. * Restauranter, kafeer, barer, frisører, massører og store kjøpesentre holder stengt, foreløpig fram til 10. mai. Det samme gjelder for kirker, biblioteker og foreninger. * Alle festivaler og større arrangementer er avlyst til og med august. * Alle offentlig ansatte skal fortsatt ha hjemmekontor, bortsett fra personer i samfunnskritiske funksjoner og de som fortrinnsvis jobber utendørs uten særlig menneskelig kontakt. Gjelder til 10. mai og kan bli forlenget. * Ansatte i private virksomheter skal etter påske til en viss grad kunne komme tilbake til arbeidsplassene. * Danmark har stengt grensene for utenlandske statsborgere som ikke har særlig formål med å komme til landet. * Danskene frarådes unødvendige reiser i alle land i verden.

- Jeg er bekymret

En dansk overlege ved Rigshospitalet, som behandler koronapasienter, er imidlertid mer bekymret for at barnehager og skoler gjenåpnes i Danmark etter påske.

- Jeg er bekymret for åpning av skoler, hvis det innebefatter de små, fordi sannsynligheten for smittekjeder vil øke, sier overlege Arash Afshari til Ekstra Bladet.

- Det er en større andel symptomfrie smittebærere hos de små, og det er vanskeligere å håndheve god håndhygiene og avstand, sier han.